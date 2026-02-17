martes 17  de  febrero 2026
VENEZUELA

Familiares de presos políticos cumplen 72 horas en huelga de hambre en Caracas

Quedan nueve de las diez mujeres que comenzaron la huelga, ya que una de ellas se descompensó este lunes y fue trasladada a un hospital en un taxi

Familiares de presos políticos yacen en el suelo frente a agentes de policía durante una protesta frente a la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 14 de febrero de 2026.

Familiares de presos políticos yacen en el suelo frente a agentes de policía durante una protesta frente a la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 14 de febrero de 2026. 

FEDERICO PARRA / AFP

CARACAS.- Un grupo de mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplieron este martes 72 horas en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.

Quedan nueve de las diez mujeres que comenzaron la huelga a las 6:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, ya que una de ellas se descompensó este lunes y fue trasladada a un hospital en un taxi, debido a que no había ambulancias disponibles, dijo a EFE el activista Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

La organización no gubernamental advirtió en X que "la indiferencia y la falta de respuestas del Estado continúan poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de estos familiares y de los presos políticos que también se mantienen en huelga de hambre" dentro de este comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7.

Este grupo de detenidos comenzó su huelga el viernes, por lo que ya tienen "más de 90 horas en esta medida extrema de protesta", señaló el Clipp, que el lunes denunció que policías impidieron el ingreso de sueros hidratantes para estos presos "sin ofrecer explicación alguna".

En el lugar hay una pequeña pizarra con datos de la huelga de las mujeres, como el tiempo transcurrido, así como una gran pancarta que dice "Libertad para todos".

Las manifestantes, con edades de 23 a 46 años, permanecen sobre colchonetas.

El Clipp insiste en que la huelga se lleva a cabo "ante el incumplimiento" del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría "a más tardar" el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el régimen chavista, aplazó el jueves para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

En Zona 7 hubo 17 excarcelaciones el sábado, según el titular del Parlamento.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero.

