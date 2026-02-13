Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

MOSCÚ.- Rusia anunció este viernes una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero con representantes de Kiev y Washington, para tratar de encontrar una salida al conflicto con Ucrania , que pronto entrará en su quinto año.

"El próximo ciclo de negociaciones (...) tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra , también en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia Ria Novosti.

Los dos países en guerra ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no han logrado un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev mantienen importantes desacuerdos en el delicado tema territorial.

En esas negociaciones Rusia se ha mantenido firme en sus demandas de concesiones, que Ucrania rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Rusia presiona para que Ucrania se retire de la parte que controla en la región oriental de Donetsk, alrededor de un 17%.

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta estadounidense para celebrar una ronda de conversaciones en Miami la próxima semana.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.

FUENTE: Con información de AFP