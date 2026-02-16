lunes 16  de  febrero 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

La Gaceta Oficial precisa que el proceso de liquidación de los organismos comienza de inmediato, supervisado por una junta encargada de revisar bienes, cerrar operaciones administrativas y reasignar funciones esenciales

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.— La jefa interina del régimen chavista, Delcy Rodríguez, ejecutó una de las reestructuraciones más profundas del aparato chavista en dos décadas, al ordenar la eliminación de siete organismos, entre ellos programas sociales, fundaciones históricas y un ente clave de coordinación de inteligencia creado durante la era de Nicolás Maduro.

La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 5,248, publicado en Gaceta Oficial, que dispone la “supresión y el inicio del proceso de liquidación” de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según reportó la prensa local.

La medida ocurre poco más de un mes después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro durante una incursión militar en Caracas el pasado 3 de enero, lo que llevó a Rodríguez —entonces vicepresidenta— a asumir temporalmente la jefatura del Estado.

Desde entonces, la jefa interina ha impulsado, bajo la presión de la administración de Donald Trump, una agenda de cambios ministeriales, una reforma de la legislación petrolera y la preparación de una ley de amnistía cuya aprobación se espera para la próxima semana.

Los organismos eliminados

Entre los entes suprimidos destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar información estratégica en materia de defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Diversas ONG denunciaron durante años que su creación restringió el acceso a la información pública y consolidó controles opacos en áreas sensibles del Estado.

Otro ente clave eliminado es la Fundación Propatria 2000, dedicada a obras de infraestructura y rehabilitación de espacios públicos. Es una de las instituciones con más denuncias de corrupción, especialmente por el programa "Gimnasios Verticales", donde investigaciones señalaron adjudicaciones irregulares, sobreprecios y transferencias sospechosas desde el Banco de Venezuela. Parte de los fondos habría sido desviada por contratistas relacionados con el régimen.

También desaparece la Fundación Misión Jóvenes de la Patria ‘Robert Serra’, dedicada a proyectos de formación y emprendimiento juvenil; la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), asociada a obras emblemáticas como el mausoleo de Bolívar y señalada por contratos directos sin licitación; la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), dedicada desde 1986 a la prevención del consumo de drogas; la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez; y la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, destinada a la atención de zonas fronterizas desde 2015.

La Gaceta Oficial precisa que el proceso de liquidación comienza de inmediato y estará supervisado por una junta encargada de revisar bienes, cerrar operaciones administrativas y reasignar funciones esenciales.

Reasignaciones

Pese a las eliminaciones, parte del trabajo de estos organismos será absorbido por otras instituciones.

La prevención de adicciones de Fundaribas pasará a la Fundación Misión Negra Hipólita, mientras que la gestión de la Misión Nueva Frontera de Paz quedará bajo responsabilidad de la Cancillería.

Otros entes fueron transferidos a nuevos despachos:

– El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida fueron asignados al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

– La Fundación Radio Miraflores queda bajo el Ministerio de Comunicación e Información.

– El Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes pasará al Ministerio de Educación.

– El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez migrará al Ministerio de Educación Universitaria.

Según el texto oficial, esta reorganización “resulta obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”.

Un giro en el modelo chavista

La eliminación de estos organismos supone un quiebre con el modelo construido por el chavismo desde 1999, basado en una extensa red de misiones sociales, fundaciones paralelas y estructuras de coordinación político-militar.

Rodríguez elimina tres misiones creadas por Maduro y dos heredadas Hugo Chávez, todas piezas fundamentales de un sistema utilizado durante años tanto para la asistencia social como para la movilización política.

Diversas organizaciones independientes han señalado que estas misiones promovieron “opacidad, corrupción y coacción social” como parte del entramado represivo del Estado.

La gobernante interina impulsa estas modificaciones mientras redefine la relación con Estados Unidos, rota desde 2019. El presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró “estar a cargo de Venezuela” tras la captura de Maduro, declaró el viernes que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”.

Las medidas también coinciden con la reciente designación del capitán Juan Escalona, antiguo escolta de Maduro, como responsable del Despacho de la Presidencia, una posición estratégica que coordina la agenda presidencial y sirve de enlace con organismos del Estado.

FUENTE: Con información de Infobae / AFP

