Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Las autoridades señalaron que la persona responsable de los disparos también murió en el incidente y aseguraron que la Policía no busca a ningún otro sospechoso

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-&nbsp;

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)- 

EuropaPress / POLICÍA DE PAWTUCKET
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PAWTUCKET, Rhode Island.- Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

El suceso ocurre apenas dos meses después de otro episodio de violencia armada en la zona, cuando un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, ubicada en la vecina ciudad de Providence.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS / EFE

