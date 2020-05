Arrecian críticas a Sánchez por fuerte impacto del coronavirus en España

Revuelta, dueño de la marca Naturhouse y forjador de un imperio de más de 2.400 tiendas en 34 países, además de hoteles y otras propiedades, cree que “ha habido errores del Gobierno”, pero el más perjudicial, según dijo, “es que estamos frente a un gobierno muy político, no gestor”.

En ese sentido, el empresario estima que Sánchez y quienes integran su grupo de asesores no supieron “tomar previsiones” para enfrentar el avance de esa enfermedad desde el momento en que comenzó a golpear con fuerza en Wuhán, China, ciudad en la que se originó el virus a fines del año pasado.

“Se supo que en enero ya había un caso [en España]. Hubo manifestaciones políticas como el famoso 8M en Madrid, de grupos feministas. Por eso el contagio fue más potente”, aseguró el inversionista en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Aunque reconoce que “la situación está un poco más calmada” en el país ibérico, Revuelta considera también que “cuando te gobiernan los políticos que no tienen experiencia en gestión, normalmente esto no va a ir bien”.

De hecho, los señalamientos más duros en contra del Gobierno que surgió de una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que lidera el comunista Pablo Iglesias, apuntan hacia una supuesta “demora” en la adopción de medidas de control y una serie de “fallas” en el sistema sanitario.

En España, de los 3.7 millones de casos que han sido confirmados más de 1.2 millones de pacientes se han recuperado, mientras que las muertes superan las 259 mil, de acuerdo con cifras de Worldometer, uno de los sitios web de referencia para seguir las estadísticas de la pandemia.

En opinión del empresario, las autoridades sanitarias españolas hicieron una “unificación del mando”, lo cree que “está bien”, pero –aseveró– “debieron coordinarlo con municipios y gobiernos autónomos”.

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está “hecho por personas que son amiguetes y otros por compromisos políticos, sin ningún tipo de experiencia”.

Al torrente de críticas lanzadas desde diferentes sectores de Europa y el mundo se suma la de medios influyentes como The Guardian, que dijo en un artículo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado “tarde y torpememente”.

El rotativo no se explica cómo el Gobierno permitió el avance de la pandemia y se pregunta: “¿Qué salió mal?”, tras lo que asegura que la proximidad de España con Italia no es una excusa, ya que entre ambos países no existe una frontera terrestre. “Francia, Suiza, Austria y Eslovenia están más cerca que Italia y están mucho mejor” que España, se lee en el artículo.

Entretanto, Revuelta recomendó a Sánchez “buscar un relajante” a través de la creación de un grupo de “12 personalidades brillantes de este país”, que sean líderes en gestión para definir lineamientos que conduzcan a la aplicación de medidas con las que “se pueda salir de este momento tan crítico”.

Anotó que a los empresarios de España “nos han escuchado, pero no nos hacen caso”. Acto seguido, cuestionó que la “compra de test (pruebas), mascarillas y respiradores ha funcionado mejor en los gobiernos autonómicos que en la propia Administración central”.

Dijo además que “esto ha sido tan desastroso que tenemos cerca de 45 mil sanitarios infectados porque no se usaron los medios adecuados para defenderse del coronavirus”.

En consideración de Revuelta, quien por estos días pasa la cuarentena en Marbella, al sur de España, los empresarios españoles podrían considerar la posibilidad de “reclamar daños y perjuicios” en contra del Gobierno, una vez “pase la pandemia y estemos más tranquilos”.

Otro aspecto sobre el que puso su atención el empresario se relaciona con el cierre total de España, para evitar una mayor propagación del virus.

“Si la pandemia estaba muy fuerte en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Bilbao se tenía que haber aislado totalmente esos territorios, pero no se hizo así; se cerró toda España. Hay territorios que no tienen contagio y otros muy pocos. En China cerraron Wuhán y el resto del país se sometió a controles, pero de alguna forma siguió funcionando”, dijo.

Al referirse al impacto que tiene el turismo en la economía española, Revuelta aseguró que ese renglón representa el 14 o el 15% del PIB.

“El Gobierno dice ahora que se pueden abrir negocios, pero no tenemos movilidad entre las regiones y no va a venir nadie porque están cerradas las fronteras. ¿Quiénes van a venir, los vecinos?”, apuntó.

El empresario citó como ejemplos a Polonia y Alemania, “países que lo han hecho bien”. En España, acorde con sus palabras, “se hizo todo tarde y mal”. Por tanto, dijo, “el Gobierno tiene la responsabilidad”.

Sobre el futuro de su país en el corto y mediano plazo, el inversionista anticipó que la crisis que ya se vive y la que sobrevendrá cuando merme la pandemia será “peor que la recesión del 2008”.

De tal suerte, Revuelta presupone que “muchas empresas no podrán volver a abrir” dado que, explicó, “España está conformada por pequeñas y medianas empresas que no tienen la liquidez para soportar dos meses de cierre total”.

Finalmente dijo que este 2020 es “un año perdido” para el turismo de España, por cuanto la temporada de mayor flujo de turismo es en los meses de junio, julio y agosto, que ya están muy cerca y todavía no cede la pandemia.

