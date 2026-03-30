lunes 30  de  marzo 2026
CULTURA

Ciudades y pueblos de España inician Semana Santa con procesiones religiosas

Organizadas por congregaciones, estas procesiones extremadamente reglamentadas tienen lugar todos los días entre el Domingo de Ramos y la Pascua

Penitentes de la hermandad de La Paz desfilan en la procesión del Domingo de Ramos en Sevilla el 29 de marzo de 2026.

Penitentes de la hermandad de La Paz desfilan en la procesión del Domingo de Ramos en Sevilla el 29 de marzo de 2026.

AFP / Cristina Quicler

MADRID.- Las ciudades y los pueblos de España retomaron el domingo, bajo el sol, la celebración de la Semana Santa y sus procesiones religiosas, unas festividades centrales en este país de Europa de fuerte tradición católica, pese a su creciente laicismo.

Los españoles conservan un apego muy profundo a esta semana, marcada por decenas de desfiles cuya existencia se remonta a la época medieval, con pasos coronados por estatuas de tamaño natural de Jesús y de la Virgen María.

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Organizadas por congregaciones, estas procesiones extremadamente reglamentadas tienen lugar todos los días entre el Domingo de Ramos y la Pascua.

Este domingo comenzaron bajo un sol primaveral, especialmente en Valladolid (al noroeste de Madrid), y también en Andalucía, en el sur del país, donde esta tradición sigue estando especialmente arraigada.

Tradición

La Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril este año) comienza tradicionalmente el Domingo de Ramos, cuando los cristianos celebran la entrada de Jesús en Jerusalén, seguida pocos días después de su juicio, su crucifixión y su muerte a manos de los romanos, y de su resurrección el Domingo de Pascua.

En España se organizan numerosas procesiones religiosas, que van llevando a hombros y a paso lento figuras religiosas que pueden pesar varias toneladas y que reviven la pasión de Cristo y su resurrección.

Una de las imágenes más impactantes de estos desfiles es a menudo la de los nazarenos, con sus largas túnicas y sus capirotes puntiagudos típicos.

Estas procesiones aparecieron en España a finales del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI, en un país donde ya estaba bien establecida la tradición del teatro bíblico que representaba escenas de la pasión.

Más allá del aspecto religioso, la Semana Santa equivale para los españoles a viajes y reuniones familiares.

FUENTE: AFP

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