lunes 12  de  enero 2026
Ataque con misil hipersónico ruso tuvo como blanco planta ucraniana de reparación de aviones

El uso de este misil balístico, por segunda vez desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, fue condenado por la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido, que lo consideraron una "escalada"

MOSCÚ.- El ataque con un misil rusos hipersónico Oreshnik realizado el viernes tuvo como objetivo una planta de mantenimiento de aviones en Leópolis, en el centro oeste de Ucrania, informó el lunes el ministerio moscovita de Defensa.

"Según información confirmada por varias fuentes independientes, tras un ataque llevado a cabo la noche del 9 de enero por las fuerzas armadas rusas con el sistema móvil de misiles balísticos terrestres Oreshnik, la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Leópolis fue puesta fuera de servicio", declaró el ministerio.

Según Moscú, esta planta se utilizaba para "la reparación y el mantenimiento de equipos aeronáuticos pertenecientes a las fuerzas armadas ucranianas, incluidos los cazas F-16 y MiG-29".

