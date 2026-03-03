Rusia afirma que EEUU tiene un plan para "administrar" Cuba similar al que implementa en Venezuela

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania.

MOSCÚ. - El ministro de Exteriores de Rusia , Serguéi Lavrov, aseguró este martes que Estados Unidos no se detendrá ni en Irán ni en Cuba en su intento de administrar otros países.

"En lo que respecta a Irán, (el secretario de Estado, Marco) Rubio planteó la posibilidad de que EEUU administre Irán. Tal como anunciaron que gobernarían Venezuela", señaló Lavrov en rueda de prensa.

Agregó: "Ahora están probando un plan similar para Cuba. Y probablemente este no sea el final".

Rusia es aliado estratégico de Venezuela, Cuba e Irán. El mes pasado, Rusia dijo que “proporcionará la asistencia adecuada” a Cuba y seguirá oponiéndose a cualquier bloqueo naval sobre el país. El presidente ruso, Vladimir, Putin y el ministro Lavrov recibieron al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en Moscú, el 18 de febrero.

Por otra parte, el ministro Lavrov sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios "no tienen reparos en admitir que no se guiarán por ninguno de los principios de la ONU, que sólo se guiarán por los intereses de sus países".

Vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania, que ha dejado miles de muertos y destrucción.

Lavrov resaltó el hecho de que Francia y el Reino Unido se hayan "distanciado" de la operación militar lanzada por Estados Unidos. Sin embargo, ambos países han enviado refuerzo militar al Mediterráneo.

Además, aseguró que aún no ha visto "pruebas" de que Irán haya desarrollado armas nucleares, el principal argumento utilizado por EEUU e Israel para lanzar sus ataques contra la cúpula del régimen de la república islámica, el principal financista mundial de terrorismo.

El funcionario llamó al cese tanto de los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.

El 23 de febrero, según reveló el Financial Times, Irán llegó a un acuerdo secreto con Rusia para la adquisición de misiles portátiles por 500 millones de euros.

Captura de Maduro

Este martes 3 de marzo, se cumplen dos meses desde que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al exdictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Rusia, que "condena" los ataques de EEUU e Israel contra la república islámica, pidió la liberación de Maduro y llamó a Washington a renunciar al bloqueo naval de Cuba. La reacción inmediata a la aprehensión de Maduro se dio por la vía diplomática, pero no a través del presidente ruso, Vladimir Putin.

A finales de enero, el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasáriov, aseguró que Venezuela realizó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura de Maduro. Pero la falla de estos equipos, argumento, obedecieron a la falta de capacitación del personal militar venezolano.

El lunes 2 de marzo, Venezuela y Rusia revisaron los "progresos" de su "cooperación estratégica", informó el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil. El funcionario del régimen se reunió con el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Shchetinin, casi un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufren presiones para abandonar el país suramericano.

FUENTE: Con información de EFE