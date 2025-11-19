Ataques rusos dejan 19 muertos en Ucrania mientras Zelenski intenta reactivar el diálogo en Turquía

Bomberos ucranianos trabajan para extinguir un edificio en llamas tras los ataques rusos en Járkov el 13 de octubre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania.

KIEV.- Rusia bombardeó ciudades de Ucrania con misiles y drones durante la noche, con un saldo de al menos 19 muertos, mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, intenta "revitalizar" este miércoles en Turquía el proceso de paz.

Zelenski aterrizó en Ankara por la mañana con el objetivo de reactivar la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa iniciada en 2022.

Pero la ola de ataques nocturnos de Moscú es la última de una campaña cada vez más intensa dirigida contra la infraestructura energética de Ucrania, que ha afectado a varios objetivos civiles a medida que se acerca el invierno boreal.

Los bombardeos alcanzaron dos bloques de apartamentos de varios pisos en la ciudad de Ternópil, en el oeste del país, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, en las redes sociales.

En unas fotos publicadas por las autoridades, aparecen edificios destrozados, con enormes incendios visibles a través de las ventanas rotas.

Las calles de la ciudad, que quedó parcialmente envuelta en una espesa humareda gris, acabaron cubiertas de escombros. Los primeros reportes de explosiones llegaron alrededor de las 07H00 (05H00 GMT).

"Diecinueve personas murieron como consecuencia de un ataque combinado ruso a gran escala contra la ciudad. Otras 66 personas resultaron heridas, entre ellas 16 niños", informó el Ministerio del Interior en redes sociales.

Los servicios de emergencia habían dicho más temprano que los rescatistas "continúan evacuando a personas de los apartamentos bloqueados" y que algunas están "atrapadas bajo los escombros", por lo que el balance podría seguir aumentando.

Rusia lanzó más de 476 drones y 48 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que destruyó 442 de los aparatos y 41 proyectiles.

Las autoridades de Ternópil reportaron que, a causa de los incendios, el nivel de cloro en el aire se multiplicó por seis, y pidieron a los residentes que se quedaran en casa y cerraran las ventanas.

"Sanciones y ayuda"

Los ataques nocturnos también causaron al menos 46 heridos en la región nororiental de Járkov. Además, Rusia atacó otras partes del oeste ucraniano.

Antes de sus conversaciones en Turquía, Zelenski pidió a los aliados occidentales de Ucrania que hicieran más para que Rusia pusiera fin a la guerra.

"Cada ataque descarado contra la ciudadanía demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente", afirmó.

Un día antes, dijo que su viaje a Ankara "reactivará" las conversaciones de paz congeladas.

Un alto funcionario ucraniano indicó a la AFP que "el objetivo principal es que los estadounidenses se reincorporen" a los esfuerzos de paz.

Kiev espera que Washington sea capaz de empujar a Rusia a la mesa de negociaciones, incluso imponiendo sanciones, según el funcionario.

Pero este miércoles había incertidumbre sobre si asistirá el principal enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en medio de informes de prensa de que canceló su viaje.

La oficina de Zelenski dijo estar en "constante comunicación con representantes de la administración del presidente (Trump), incluido el enviado especial", pero no precisó si hay prevista una reunión con él en Turquía. Witkoff tampoco ha dicho si viajará.

Zelenski sí se reunirá con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara por la tarde, para discutir "las mejores formas de garantizar que Ucrania logre una paz justa".

Turquía ha acogido tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania este año, que solo han dado lugar al intercambio de prisioneros y la repatriación de los cuerpos de los soldados muertos.

El Kremlin dijo que ningún responsable ruso estará presente en las conversaciones, pero que sigue abierto a los diálogos para resolver la guerra en Ucrania.

Moscú también se ha negado a comentar una información publicada por el medio estadounidense Axios según la cual ha estado trabajando en un plan de paz secreto con Washington para poner fin al conflicto, que dura ya casi cuatro años.

A su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había intentado aprovechar su buena relación personal con su par ruso, Vladimir Putin, para finiquitar la confrontación, pero hasta ahora no ha logrado ningún avance.

Las tropas rusas avanzan lentamente en el frente y Putin ha exigido a Kiev que ceda más territorio y renuncie al apoyo militar occidental si quiere que Moscú detenga su invasión.

FUENTE: Con información de AFP