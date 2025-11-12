Zelenski pide la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción

KIEV.-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía en el marco de un gran escándalo de corrupción en el sector energético del país, invadido por Rusia en 2022.
"El ministro de Justicia y el ministro de Energía no pueden seguir en sus cargos", escribió el mandatario redes sociales.
Es "absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas [de corrupción] en el sector energético" cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos, añadió.
