miércoles 12  de  noviembre 2025
CRISIS

Zelenski pide la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción

"El ministro de Justicia y el ministro de Energía no pueden seguir en sus cargos", escribió el mandatario redes sociales

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.&nbsp;

Ludovic MARIN / POOL / AFP

KIEV.-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía en el marco de un gran escándalo de corrupción en el sector energético del país, invadido por Rusia en 2022.

"El ministro de Justicia y el ministro de Energía no pueden seguir en sus cargos", escribió el mandatario redes sociales.

Es "absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas [de corrupción] en el sector energético" cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos, añadió.

FUENTE: Con información de AFP

