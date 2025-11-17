lunes 17  de  noviembre 2025
Legislación

Trump advierte de sanciones "severas" contra "cualquier país" que haga negocios con Rusia

La legislación permitiría a Trump imponer aranceles de hasta el 500% a los productos importados de países que compran crudo y otros bienes energéticos rusos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, advirtió que impondrá "sanciones severas" a "cualquier país" que mantenga negocios con Rusia y, posiblemente, con Irán, en un gesto para castigar al Kremlin por la guerra en Ucrania.

"Cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado severamente. Podríamos añadir a Irán a la fórmula; yo mismo lo sugerí", señaló en declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en el estado de Florida.

El presidente estadounidense consideró además que "(le) parece bien" que el Congreso apruebe una ley para presionar a Moscú, incluido a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Los republicanos están impulsando una legislación que impone sanciones muy severas a cualquier país que haga negocios con Rusia", reiteró.

¿Aranceles hasta de 500%?

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Tune, declaró el pasado mes de octubre que estaba listo para someter a votación un proyecto impulsado por el senador Lindsey Graham que impone sanciones a Rusia para castigar al país por sus ataques contra territorio ucraniano, pero que no "quería comprometerse con un plazo máximo", según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

La legislación permitiría a Trump imponer aranceles de hasta el 500 por ciento a los productos importados de países que compran crudo y otros bienes energéticos rusos y que no apoyan activamente a Ucrania, lo que afectaría especialmente a China e India.

El mandatario pronunció estas palabras pese a que anteriormente se ha mostrado reacio a apoyar la iniciativa en su intento por llevar al Kremlin a las conversaciones de paz con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

