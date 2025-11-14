viernes 14  de  noviembre 2025
Rusia anuncia estar abierta a una cumbre entre Putin y Trump a partir de los "resultados" de Alaska

El Kremlin propone realizar la segunda cumbre en Hungría, manifestó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El Gobierno de Rusia aseguró este viernes que sigue abierto a la idea de una cumbre en Hungría entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, si se fundamenta en los "resultados" de la reunión mantenida en agosto entre ambos mandatarios en Alaska.

"Seguimos estando preparados para celebrar una segunda cumbre ruso-estadounidense en Budapest si realmente parte de los bien desarrollados resultados de Alaska", manifestó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, quien ha destacado la importancia de que los jefes de la diplomacia de ambos países retomen sus contactos.

Así, reveló que "no ha habido contactos entre los jefes de los ministerios de Exteriores (el ruso Sergei Lavrov y el estadounidense Marco Rubio) tras Anchorage y su posterior conversación telefónica", antes de afirmar que ambos se han mostrado de acuerdo "en la necesidad de mantener una comunicación regular", según informa la agencia rusa de noticias Interfax.

Agenda bilateral

"Esto es importante para discutir el asunto ucraniano y avanzar en la agenda bilateral. Los contactos continuarán cuando haya necesidad", explicó, tras reconocer que los progresos para mejorar las relaciones bilaterales no han tenido lugar "tan rápido" como a Moscú le hubiera gustado tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero.

"Con la llegada de la nueva Administración (en Estados Unidos), sentimos un deseo significativo o voluntad por su parte para retomar el diálogo", dijo Zajarova. "Es algo que está pasando, pero desde luego no tan rápido como nos gustaría", recalcó durante una rueda de prensa en la capital rusa, Moscú.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

