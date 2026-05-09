Canciller alemán se muestra optimista respecto a cohesión de la OTAN, pese a tensiones con EEUU

Soldados de la Marina de Estados Unidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

BERLÍN — El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró optimista este sábado respecto a la cohesión de la OTAN a pesar de las tensiones con Estados Unidos y la anunciada retirada de tropas estadounidenses de Alemania.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania puedan ser reubicadas en Polonia, con lo que reforzaría el flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

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"La fortaleza de la OTAN no depende únicamente del número de efectivos, sino de la unidad y la determinación, y esa unidad sigue existiendo. No tengo duda alguna de que Estados Unidos tiene un gran interés en una OTAN europea fuerte", afirmó en una rueda de prensa en Estocolmo, donde participó como invitado en el congreso anual del Partido Moderado del primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson.

Estados Unidos anunció recientemente su intención de retirar unos 5.000 de los aproximadamente 39.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, y aunque esta retirada parcial ya era previsible, el anuncio se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre el jefe de la Casa Blanca y el canciller y después de que Merz criticara a Washington porque, según su opinión, no tiene una estrategia en la guerra contra Irán.

Tanto Merz, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), como Kristersson destacaron la importancia de trabajar juntos para garantizar la seguridad.

Más presupuesto para seguridad europea

Según Kristersson, Suecia y Alemania, junto con sus vecinos nórdicos, bálticos y polacos, conforman lo que podría describirse como una comunidad de seguridad del norte de Europa.

Para el primer ministro sueco, "esta comunidad es hoy más fuerte que hace un año y dentro de un año será aún más fuerte".

"Si queremos mantener la paz en el futuro, debemos estar preparados y ser capaces de defendernos por nosotros mismos. Al igual que Suecia, Alemania está invirtiendo ahora masivamente en nuestro ejército y en nuestras capacidades militares. Es una tarea enorme, pero no tenemos otra opción", dijo Merz, citado por la agencia sueca TT.

Estados Unidos es el país que ha cargado con el 60% del presupuesto de la OTAN, pero las cosas han cambiado desde la llegada de Trump al poder, quien ha exigido que cada país aliado invierta el 5% de su PIB en gasto de defensa.

Varsovia, otra opción

Trump dijo que ese movimiento "es posible, podría hacerlo", especialmente por la buena relación que tiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki, al que apoyó en su elección el año pasado.

A la pregunta si movería las tropas de Alemania a Polonia, Trump consideró que a Varsovia "le gustaría", a lo que añadió: "Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo".

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

La retirada, que se ejecutaría el año próximo, sorprendió a Berlín, a los socios de la OTAN y a Kiev, que desde 2022 combate con la ayuda de los socios europeos y de la Alianza la invasión rusa de su territorio.

Un reposicionamiento de tropas desde Alemania a Polonia, reforzaría un país fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado.

FUENTE: Con información de EFE