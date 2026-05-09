Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar tregua de tres días

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

KIEV.- Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente Donald Trump. El alto el fuego incluye también un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

El ejército ruso inició este sábado en la Plaza Roja de Moscú su tradicional desfile del Día de la Victoria contra los nazis, en formato reducido por el conflicto de Ucrania y en plena tregua acordado en el marco de la conmemoración de la fecha,

El desfile arrancó poco después de las 10 de la mañana, hora de Moscú (07H00 GMT), con una formación de soldados que portaron la bandera rusa a la Plaza Roja, según imágenes transmitidas en televisión.

Ucrania se queja del incumplimiento ruso de la tregua pactada. "Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este sábado que su ejército combate en Ucrania contra fuerzas "agresivas" apoyadas por la OTAN, en su discurso en la Plaza Roja con motivo del aniversario de la victoria contra la Alemania nazi.

"El gran éxito de la generación victoriosa inspira hoy día a los soldados que llevan a cabo la operación militar especial (en Ucrania). Afrontan una fuerza agresiva, armada y apoyada por el conjunto del bloque de la OTAN", sostuvo Putin. Aseguró que la causa de Moscú es "justa".

Llamado de la ONU

La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, celebró el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente Trump, con motivo del día de la Victoria, una tregua que arrancará este sábado y terminará el lunes.

"El secretario general reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato, completo, incondicional y duradero, como primer paso hacia una paz justa, sostenible e integral, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU", señaló el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, en declaraciones remitidas a Europa Press.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press