sábado 19  de  septiembre 2026
ESPAÑA

Ciudad de Melilla en alerta refuerza su seguridad ante amenazas de invasión de inmigrantes como en Ceuta

El Ejecutivo de España envió agentes de la Guardia Civil a la ciudad autónoma en alerta ante mensajes por redes de reeditar la crisis de julio, según medio

La ciudad de Cueta todavía está llena de inmigrantes que duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta,&nbsp; tras la crisis de julio (Foto del 6 de septiembre de 2026)

La ciudad de Cueta todavía está llena de inmigrantes que duermen en plena calle a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta,  tras la crisis de julio (Foto del 6 de septiembre de 2026)

EFE
Por Elena Moreno

MADRID.- Melilla, la otra ciudad autónoma de España, se encuentra en alerta ante amenazas de invasión de inmigrantes desde Marruecos, anunciada por numerosos mensajes en redes, como la ocurrida en Ceuta y que ocasionó una crisis migratoria sin precedentes, con fallecidos y detenidos, entre los días 30 y 31 de julio pasados.

Este sábado, el Ejecutivo español envió más de 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil ante los nuevos avisos que alientan la entrada masiva de inmigrantes, según informaron fuentes a un medio español.

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Sin embargo, el número de guardias civiles se considera insuficiente para contener el eventual ingreso masivo y violento de personas, mientras que el gobierno de Marruecos sigue con sus fronteras abiertas y permanece pasivo.

La preocupación se ha intensificado en las últimas horas debido al aumento de mensajes e interacciones en redes sociales que llaman a movilizarse contra Ceuta y Melilla, lo cual apunta a campañas impulsadas desde Marruecos que servicios de inteligencia han detectado desde principios de este 2026.

En julio pasado, más de 70,000 migrantes, según cálculos oficiales, cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta ocasionando una crisis de serias proporciones en España e incluso en la Unión Europea, que aún campea, mientras centenares de inmigrantes de mayoría marroquíes y subsaharianos detenidos están creando un caos en el sistema de justicia español, y otros 10,000 aún deambulan por la ciudad.

Melilla con temores de invasión

Según las informaciones, el ministerio del Interior distribuyó las decenas de agentes de la ARS en tres turnos para el resguardo de las fronteras, pero la cantidad no corresponde con lo que se cree puede ocurrir.

“Son insuficientes a todas luces si se produce la entrada masiva de miles de personas”, dijeron fuentes de la Guardia Civil al periódico que reveló los días de la supuesta invasión basados en los mensajes por redes.

La primera fecha de la anunciada invasión en Melilla era la madrugada del día 17 al 18 de septiembre pasado, pero no se produjo ningún intento aunque los agentes se encontraban en alerta máxima, se informó.

Ahora, los llamados de ingreso masivo irregular han sido desde mañana 20 de septiembre hasta el próximo miércoles 23, día en que están previstos las elecciones legislativas en Marruecos.

Marruecos sin medidas

Entre los promotores de la invasión se menciona al influencer marroquí Mustapha El Asri, que ha difundido la iniciativa acompañada del lema “Todos juntos por Ceuta”, por lo que los servicios de Información vigilan redes de TikTok, Facebook e Instagram, además de grupos de WhatsApp en los que circulan los mensajes.

“Este tipo de citas son recurrentes y se reproducen mínimo dos veces al mes, antes de la invasión a Ceuta también se daban”, señalaron fuentes policiales al diario.

Ante esto, Marruecos no ha tomado previsiones de vigilancia en la frontera de Melilla a pesar de que persisten las amenazas de otra entrada masiva a las dos ciudades autónomas, situación que llama la atención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional , según el reporte.

Tampoco el gobierno español de Pedro Sánchez ha emitido declaración al respecto.

FUENTE: Con información de abc.es; gaceta.es

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