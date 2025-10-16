jueves 16  de  octubre 2025
Corea del Norte y Rusia estrechan lazos de cooperación en tiempos de tensión mundial

La delegación rusa que visita Corea del Norte está encabezada por Grigori Gusev, del Ministerio de Comercio e Industria

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, examinan una plataforma de lanzamiento aeroespacial durante un encuentro en el cosmódromo de Vostochny, a las afueras de la ciudad de Tsiolkovsky, a unos 200 kilómetros (125 millas) de la ciudad de Blagoveshchensk, en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia, el 13 de septiembre de 2023.&nbsp;

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, examinan una plataforma de lanzamiento aeroespacial durante un encuentro en el cosmódromo de Vostochny, a las afueras de la ciudad de Tsiolkovsky, a unos 200 kilómetros (125 millas) de la ciudad de Blagoveshchensk, en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia, el 13 de septiembre de 2023. 

AP

Una delegación del Gobierno de Rusia llegó este jueves a Corea del Norte, donde tiene previsto reunirse con altos cargos norcoreanos en un intento por reforzar su cooperación, especialmente en cuestiones económicas y comerciales.

La delegación, encabezada por Grigori Gusev, del Ministerio de Comercio e Industria, está formada por altos cargos de la citada cartera y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, la capital del país, en una visita que se enmarca en un acercamiento entre los dos países a raíz de la invasión de Ucrania.

Todos ellos participarán en una reunión de la comisión conjunta formada por ambos países, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

La visita se produce a medida que los dos países amplían su cooperación, también en cuestiones sanitarias, de educación y defensa. A finales del año pasado, Corea del Norte desplegó accedió al envío de tropas a Rusia para hacer frente a la guerra, un gesto que fue duramente criticado por la comunidad internacional.

El pasado mes de abril, Las autoridades rusas reconocieron por primera vez la participación de tropas norcoreanas en la contraofensiva contra las fuerzas ucranianas que penetraron en la región rusa de Kursk.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

