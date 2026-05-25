lunes 25  de  mayo 2026
RESPUESTA A ATAQUES

Netanyahu ordena "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva contra Hezbolá en el Líbano

"Estamos en guerra con Hezbolá. En las últimas semanas nuestros valientes combatientes han eliminado a más de 600 terroristas", afirmó Netanyahu

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes que ordenó a las Fuerzas Armadas "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva militar en Líbano en respuesta a los ataques con drones que han costado la vida a varios militares israelíes en los últimos días.

"Estamos en guerra con Hezbolá. En las últimas semanas nuestros valientes combatientes han eliminado a más de 600 terroristas", destacó Netanyahu en un vídeo difundido este lunes. "Pero no vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario. Les he ordenado pisar el pedal aún más a fondo", señaló.

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Netanyahu se refirió específicamente a los ataques con drones, "con drones cibernéticos". "Tenemos a un equipo especial trabajando en esto y lo resolveremos también, pero tenemos para ello que intensificar los golpes, incrementar su fuerza. Vamos a atacarles con decisión", ha advertido.

Previamente la prensa israelí aseguró que Estados Unidos podría autorizar una operación militar israelí más amplia contra Hezbolá en Líbano ante estos ataques con drones.

"Hezbolá ha ignorado repetidamente las peticiones de cesar los ataques contra Israel, incluido el último ultimátum. No esperamos que Israel absorba pasivamente estos ataques contra sus fuerzas y contra civiles. Esta no es la Administración Biden", apuntó en referencia al expresidente demócrata Joe Biden.

El responsable estadounidense recordó que solo en los últimos ocho días Hezbolá ha lanzado más de un millar de drones y más de 700 cohetes contra Israel. "Rompió el alto el fuego el 2 de marzo y ahora intenta impedir que el pueblo libanés tenga un camino hacia la paz y la reconstrucción", señaló.

Ataques son "insostenibles"

Estados Unidos advirtió que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel es "insostenible" y señaló al grupo chií por querer "sabotear" las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí.

"El 'statu quo' es insostenible", declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hezbolá ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para "intentar sabotear las negociaciones".

"Hezbolá es totalmente responsable de la situación actual", agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: "No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles".

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó así el mismo día en el que el medio estadounidense Axios publicó que Washington respaldaría una escalada en la ofensiva militar israelí en represalia por los ataques de Hezbolá.

Guerra a "gran escala"

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, instó este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu a retomar "una guerra a gran escala" contra el Líbano, además de cortarles el suministro eléctrico a este país.

La semana pasada, el Líbano e Israel, que han mantenido tres rondas de negociaciones de paz en Washington, acordaron extender el alto el fuego 45 días más, sin embargo, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente.

Hezbolá no participa en las conversaciones en marcha, cuya próxima ronda tendrá lugar los próximos 2 y 3 de junio en Washington, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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