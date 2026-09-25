Senado de EEUU discutirá el 1 de octubre regreso de Machado y elecciones en Venezuela, según NTN24

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, "sin restricciones", de cada uno de los venezolanos que fueron "secuestrados por razones políticas"

MIAMI — En una sesión reservada del Senado de Estados Unidos, programada para el 1 de octubre, se discutirá la situación política de Venezuela, especialmente el regreso al país suramericano de la líder opositora María Corina Machado y una posible fecha para realizar elecciones, reveló NTN24.

De acuerdo con este medio colombiano, la sesión, identificada de manera oficial como “Update on Venezuela”, tendrá carácter cerrado y contará con la participación de dos funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado.

La página oficial del Comité de Relaciones Exteriores del Senado tiene programados a Juan Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y a Jeremy Lewin, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, así como también a los encargados de ofrecer la información a los senadores.

De acuerdo con la información conocida por NTN24, el probable regreso de Machado hace parte de los asuntos que estarán abordados en la sesión.

La dirigente venezolana permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando logró salir del país tras un duro asedio del régimen entonces encabezado por Nicolás Maduro.

El tema tiene relevancia debido a las condiciones políticas que hay sobre una eventual vuelta de Machado y por las conversaciones que diferentes gobiernos poseen acerca del futuro institucional de Venezuela.

No obstante, de momento no se ha informado de forma pública que exista una fecha oficial para su regreso.

Fecha electoral

El segundo asunto que, según conoció NTN24, estará sobre la mesa es la fecha para unas nuevas elecciones en Venezuela. La discusión aparece en medio de los contactos diplomáticos que se intensificaron alrededor del futuro político del país y de las distintas propuestas sobre una eventual transición y convocatoria electoral.

La reunión igualmente resulta significativa por el perfil de los funcionarios de Estados Unidos convocados.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado indica que no habrá transmisión en video de la reunión. La página oficial en este momento la registra para el jueves 1 de octubre de 2026, a las 10:30 de la mañana, y será bajo la modalidad de sesión informativa clasificada TS/SCI.

Nuevas estrategias para el regreso

De acuerdo con reportes periodísticos del diario español ABC, Machado y su equipo estudian nuevas estrategias para regresar a Venezuela, luego de siete intentos fallidos.

El plan consistiría es determinar un lugar en el exterior desde donde Machado acompañada de políticos y personalidades internacionales emprendería la vuelta a la patria. La delegación internacional la acompañaría a su regreso que sería un acto público.

También, NTN24 ha informado que de acuerdo con el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME) no se reporta ningún impedimento para que la líder de Vente Venezuela entre al territorio venezolano.

¿Elecciones para cuándo?

Sobre la realización de elecciones en Venezuela hay un consenso unánime en todos los sectores tanto del régimen que encabeza Delcy Rodríguez, de sectores de la oposición, así como de Estados Unidos en su papel de tutelaje.

La traba o el desacuerdo es la fecha. Mientras Machado y la oposición venezolana claman porque los comicios presidenciales sean, lo más pronto posible y dan como posible fecha 2027, EEUU y el chavismo no fijan una fecha.

El presidente Donald Trump se ha limitado a decir que “los venezolanos aún no están preparados para unas elecciones”. El chavismo, alega que se realizarán en el momento adecuado y Delcy Rodríguez, este miércoles en la Asamblea General de la ONU, se comprometió mundialmente a hacer cumplir la voluntad popular, tampoco dio fechas.

Distintas versiones que se manejan en medios periodísticos y políticos dan cuenta de que para cumplir con las tres fases que estableció Washington: estabilización, recuperación y transición se requiere más tiempo y plantean un escenario electoral en 2028.

Aducen, que ahora son cuatro fases y no tres como se fijó al principio tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York a la espera del inicio del juicio en junio de 2027, acusado de narcoterrorista y narcotráfico.

La defensa de Maduro introdujo a principios de septiembre una moción según la cual se debe anular el juicio porque Maduro cuenta con inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado.

A Cilia Flores, esposa del exgobernante venezolano, la Fiscalía de EEUU le negó la petición de arresto domiciliario. La parte acusadora alegó que representa “un peligro para el público y un riesgo extremo de fuga”.

FUENTE: Con información de NTN24/ABC/La Patilla