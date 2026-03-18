De Irán al Estrecho de Taiwán

Punto clave al inicio: La inteligencia artificial ya no es una herramienta de apoyo en la guerra; es un motor central de cómo se perciben, deciden y ejecutan los conflictos. El uso actual de la IA en operaciones contra Irán ofrece una vista previa en tiempo real de cómo se desarrollarán los conflictos de alta intensidad en el futuro, particularmente una crisis entre China y Taiwán. El resultado de ese escenario futuro configurará directamente el equilibrio tecnológico, las normas políticas y la autonomía estratégica de Estados Unidos y América Latina.

La convergencia de la guerra habilitada por IA y la competencia geopolítica por Taiwán no es un asunto lejano ni abstracto para las Américas. Determinará quién controla las cadenas de suministro críticas de semiconductores, cómo se gobierna la IA a nivel global y si los modelos democráticos o autoritarios definen el uso de las tecnologías emergentes. Las decisiones que se toman hoy, tanto en zonas de conflicto como en Irán como en la planificación estratégica hacia Taiwán, influirán en la estabilidad económica, las arquitecturas de seguridad y las libertades políticas en todo el hemisferio occidental.

En los últimos meses, Estados Unidos y sus aliados más cercanos han llevado a cabo una campaña rápida y coordinada de ataques contra Irán. Lo que hace que esta fase del conflicto sea diferente de las anteriores no es solo el número de objetivos o las armas utilizadas, sino el grado en que la inteligencia artificial está integrada en casi cada etapa de la operación (Interesting Engineering, 2026; The Globe and Mail, 2026). En términos prácticos, los algoritmos están realizando gran parte del trabajo que antes correspondía a grandes equipos de analistas y planificadores. Ayudan a decidir qué ve el aparato militar, cómo interpreta esa información y con qué rapidez actúa.

Al mismo tiempo, la tensión entre China y Taiwán continúa en aumento. Una crisis mayor en el Estrecho de Taiwán no sería un evento distante para América Latina y Estados Unidos. Afectaría la economía global, las cadenas de suministro tecnológicas y el equilibrio de influencia política en las Américas. Detrás de esa posible crisis se encuentra una pregunta clave: ¿quién establecerá las reglas sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial en la guerra y la seguridad, las sociedades abiertas o los poderes autoritarios?

La forma en que la IA se está utilizando hoy contra Irán demuestra lo poderosa que ya es como herramienta de guerra. La manera en que la IA podría emplearse en un futuro enfrentamiento entre China y Taiwán dirá mucho sobre el tipo de mundo en el que vivirán América Latina y Estados Unidos, y sobre si Taiwán puede seguir siendo un socio libre y tecnológicamente independiente.

Cómo la IA moldea el conflicto actual con Irán

En el conflicto actual, Estados Unidos y sus aliados están utilizando inteligencia artificial de una manera muy amplia y práctica. Los informes describen un sistema en el que las computadoras integran imágenes de satélites y drones, datos de radar, comunicaciones interceptadas e información de fuentes abiertas, y luego identifican automáticamente lo que parece importante (Interesting Engineering, 2026). En lugar de que los humanos revisen cada imagen y cada cuadro de video uno por uno, el software detecta posibles lanzadores de misiles, vehículos, centros de mando y otros objetivos.

Además, sistemas más recientes de IA pueden leer y resumir largos informes de inteligencia, comparar múltiples escenarios y sugerir qué objetivos son más urgentes o más valiosos para atacar (Washington Post, 2026). Esto significa que los oficiales superiores y los líderes civiles están tomando decisiones basadas en paneles y resúmenes preparados por computadoras. El tiempo entre la detección de un posible objetivo y la decisión de atacarlo se ha reducido drásticamente.

Existen incluso herramientas que ayudan con la revisión legal y ética, señalando dónde podrían estar presentes civiles o dónde se encuentran sitios protegidos como hospitales y escuelas (Interesting Engineering, 2026). En teoría, esto puede ayudar a reducir el daño a civiles. Pero también permite a los militares procesar muchos más objetivos en un corto período de tiempo. Algunos reportes indican que alrededor de 900 objetivos fueron atacados en aproximadamente doce horas, un ritmo que habría sido extremadamente difícil de alcanzar sin la clasificación y las recomendaciones impulsadas por IA (Interesting Engineering, 2026).

Todo esto demuestra por qué es válido decir que la inteligencia artificial está “dominando” el conflicto actual con Irán. No significa que las computadoras estén librando la guerra por sí solas. Significa que los tomadores de decisiones humanos están viendo el mundo a través de los filtros que proporcionan los algoritmos. Las opciones que consideran, y la velocidad con la que actúan, están fuertemente moldeadas por el software.

Para los países de América Latina, esto plantea al menos dos preocupaciones. Primero, las mismas tecnologías que ayudan a seleccionar objetivos militares en el extranjero podrían eventualmente utilizarse en el ámbito doméstico para vigilancia masiva, policía predictiva y trabajo de inteligencia contra opositores internos. Segundo, la experiencia actual en Irán es una especie de ensayo general. Las herramientas y los hábitos desarrollados allí se trasladarán a la próxima crisis, y esa crisis bien podría ocurrir en el Estrecho de Taiwán.

China, Taiwán y la carrera por el poder en IA

China ha estado invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial durante años y habla abiertamente de la “guerra inteligente” como una parte central de su estrategia militar (Kania, 2019). Esto incluye armas autónomas, reconocimiento más sofisticado y sistemas de mando y control asistidos por IA. Taiwán, por su parte, es mucho más pequeño en territorio y población, pero desempeña un papel desproporcionadamente importante en un área crucial: los semiconductores avanzados. Empresas como TSMC fabrican una gran parte de los chips más sofisticados del mundo, que son necesarios para entrenar y ejecutar sistemas de IA potentes (Miller, 2022).

Un conflicto por Taiwán, por lo tanto, no sería simplemente una disputa local por islas o fronteras. Sería un enfrentamiento por el control de las fábricas y las cadenas de suministro que hacen posible la IA moderna. Si Beijing obtuviera control directo o indirecto sobre la industria de chips de Taiwán, obtendría una enorme influencia sobre cualquier país que dependa de esos componentes, incluidos Estados Unidos y muchas economías de América Latina (Miller, 2022).

Desde el punto de vista militar, un conflicto entre China y Taiwán casi con certeza utilizaría IA al menos con la misma intensidad que la campaña actual en Irán. Ambas partes, así como Estados Unidos, dependerían de sistemas automatizados para rastrear barcos, aeronaves, misiles y drones a través del aire, el mar, el ciberespacio y el espacio exterior. Los algoritmos ayudarían a anticipar los movimientos del enemigo, planificar respuestas y gestionar un flujo masivo de información sobre lo que ocurre minuto a minuto.

China también probablemente utilizará herramientas de IA en operaciones cibernéticas y campañas de información, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones, confundir a la población y fracturar alianzas. Gran parte de esto ocurrirá tras bastidores, pero el impacto podría ser enorme. En resumen, Taiwán no solo sería un campo de batalla; sería una prueba de qué sistemas de IA, doctrinas y valores prevalecen.

Si China lograra forzar a Taiwán a someterse y consolidar su control sobre la industria de semiconductores, podría expandir su modelo de control digital hacia el exterior: vigilancia intensiva, censura y el uso de datos e IA para mantener a los ciudadanos bajo monitoreo constante (Polyakova & Meserole, 2019). Una victoria china haría que ese modelo pareciera más atractivo o inevitable para líderes autoritarios en todo el mundo.

Si Taiwán permanece libre y estrechamente conectado a una red de democracias, incluyendo Estados Unidos, ayuda a proteger una alternativa. En ese escenario, los chips más avanzados del mundo no están controlados por una sola potencia autoritaria, y los países que diseñan e implementan IA tienen un mayor incentivo para defender la transparencia, los derechos humanos y el estado de derecho (Miller, 2022).

Por qué el futuro de Taiwán importa para las Américas

Para muchas personas en América Latina, Taiwán y el Estrecho de Taiwán pueden parecer lejanos. Sin embargo, la región está profundamente vinculada a los flujos tecnológicos globales. Los teléfonos inteligentes, servidores, equipos médicos, maquinaria industrial y servicios en la nube utilizados en las Américas dependen de chips avanzados, muchos de los cuales se producen en Taiwán (Miller, 2022). La inteligencia artificial será cada vez más importante para la agricultura, la salud, el transporte, la educación y la seguridad en la región.

Si China obtuviera control sobre las plantas de chips de Taiwán, tendría una influencia real sobre quién accede a qué tecnologías, a qué precio y bajo qué condiciones. Los gobiernos que se alineen con las posiciones de Beijing podrían encontrar más fácil acceder a componentes de última generación. Los gobiernos que critiquen abusos o se alineen con Estados Unidos y sus aliados podrían enfrentarse a presiones, sutiles o abiertas, a través de restricciones en el suministro.

Al mismo tiempo, el uso interno de la IA en China ofrece un modelo que podría tentar a algunos líderes en América Latina. La combinación de reconocimiento facial, sistemas de puntuación social y censura en línea está diseñada para minimizar la disidencia política y mantener débiles a los movimientos opositores (Polyakova & Meserole, 2019). Si una China que ha sometido a Taiwán se presenta como el principal motor del crecimiento global y del progreso tecnológico, el riesgo es que su enfoque de control mediante IA se vuelva más “normal” en la política internacional.

Por eso, la supervivencia de Taiwán no es solo una cuestión de la democracia de una isla. Es una cuestión del entorno tecnológico y político en el que América Latina y Estados Unidos tendrán que operar. Un Taiwán seguro y democrático ayuda a mantener el ecosistema de semiconductores más diverso y menos vulnerable a la coerción (Miller, 2022). También mantiene vivo el ejemplo de cómo una sociedad pequeña y abierta puede desarrollar tecnología avanzada sin convertirse en un estado de vigilancia.

Para Estados Unidos, apoyar la capacidad de Taiwán para resistir la intimidación no se trata solo de cumplir promesas pasadas. Se trata de preservar un mundo en el que Washington y sus socios en las Américas aún tengan margen para influir en cómo se construye y se utiliza la IA, en lugar de reaccionar constantemente a estándares definidos en otros lugares.

Lo que Irán nos enseña sobre una futura crisis en Taiwán

La forma en que la IA se está utilizando en el conflicto con Irán enseña varias lecciones que son relevantes para un posible enfrentamiento entre China y Taiwán. Primero, muestra que una vez que las herramientas de IA se integran en la planificación militar, es muy difícil revertirlas. La velocidad y la conveniencia que proporcionan se vuelven adictivas, especialmente para líderes bajo presión de “hacer algo” rápidamente (Interesting Engineering, 2026; Washington Post, 2026).

Segundo, muestra que la IA no solo acelera las buenas decisiones; acelera todas las decisiones. Si los datos subyacentes son incorrectos o están sesgados, o si los supuestos del modelo son defectuosos, el riesgo es que los errores se propaguen más rápido y más lejos que antes. Cuando el escenario es Irán, las consecuencias son graves pero limitadas a una región. Cuando el escenario es el Estrecho de Taiwán y los actores incluyen estados con armas nucleares, incluso un pequeño error de cálculo podría escalar hacia algo mucho más peligroso.

Tercero, el caso de Irán destaca la importancia de cómo diseñamos y entrenamos estos sistemas. En este momento, muchas herramientas de IA en defensa están optimizadas para encontrar y clasificar objetivos, mejorar la precisión y reducir el riesgo para las propias fuerzas. Pero también pueden diseñarse para resaltar los riesgos de escalada, el daño a civiles y el impacto estratégico a largo plazo. Pueden construirse no solo para recomendar ataques, sino también para proponer opciones no militares y advertir cuando los costos de la escalada probablemente superen los beneficios.

En un futuro mejor, Estados Unidos y sus socios tomarían lo aprendido en Irán y dedicarían mucho más esfuerzo a construir una IA “cauta” para la gestión de crisis en lugares como el Estrecho de Taiwán. Estos sistemas ayudarían a los líderes a ver con claridad cuán rápido un incidente local podría involucrar aliados, interrumpir el comercio y desestabilizar regiones enteras. Harían más difícil sostener la idea de que una guerra puede ser “corta” o “contenida” cuando la historia y los datos sugieren lo contrario.

Si tales sistemas están en funcionamiento cuando estalle una crisis seria entre China y Taiwán, y si ayudan a evitar una guerra total, los beneficios se extenderán mucho más allá de Asia Oriental. América Latina y Estados Unidos tendrían un ejemplo real de la IA utilizada para evitar una catástrofe, no solo para librar la guerra. Eso fortalecería los esfuerzos en todo el hemisferio para orientar la IA hacia usos pacíficos y democráticos.

Un proyecto común para una IA orientada a la paz

Nada de esto significa que la inteligencia artificial dejará de influir en la guerra. Ese punto ya quedó atrás. Lo que sí significa es que América Latina y Estados Unidos aún tienen la oportunidad de influir en cómo se utiliza la IA y qué valores refleja.

Un paso importante es tratar el diseño de herramientas de “desescalada” como un proyecto técnico y político serio. Universidades, centros de pensamiento e instituciones de defensa en las Américas pueden trabajar juntos en modelos que:

Estimen los riesgos de escalada y los presenten en un lenguaje claro a líderes civiles y militares.

Integren impactos humanitarios y económicos en los ejercicios de simulación, para que los planificadores no puedan ignorar fácilmente los daños a largo plazo.

Apoyen canales de confianza y comunicación en puntos críticos como el Estrecho de Taiwán, ayudando a evitar que los malentendidos se conviertan en conflictos armados.

Otro paso es acordar líneas rojas. Los países de la región, incluidos Estados Unidos, pueden comprometerse a evitar ciertos usos de la IA, como los sistemas letales totalmente autónomos sin control humano significativo, o campañas de vigilancia masiva contra opositores políticos. Estos compromisos protegerían a los ciudadanos en el ámbito interno y enviarían un mensaje al exterior sobre el tipo de mundo que las Américas quieren ayudar a construir.

Finalmente, apoyar la autonomía continua de Taiwán debe verse como parte de esta estrategia más amplia. Ayudar a Taiwán a mantenerse como un centro democrático de producción de chips avanzados e investigación en IA no es solo una cuestión de principios. Es una forma práctica de mantener el sistema tecnológico global más equilibrado y menos vulnerable a la dominación de una sola potencia autoritaria (Miller, 2022).

El conflicto actual con Irán muestra cuán rápidamente la IA puede convertirse en un elemento central de la guerra. La próxima gran prueba podría llegar en el Estrecho de Taiwán. Si esa prueba conduce al desastre o a la contención tendrá un impacto directo en el futuro de América Latina y Estados Unidos. Si Taiwán prevalece y permanece libre, y si la IA se orienta gradualmente hacia la prevención de guerras en lugar de facilitar su ejecución, las Américas vivirán en un mundo más seguro y abierto. El momento de trabajar hacia ese resultado es ahora, mientras las lecciones de Irán aún están frescas y antes de que llegue la próxima crisis.

Tres conclusiones clave

La IA está transformando la guerra en velocidad y escala. El conflicto en Irán demuestra que la inteligencia artificial es ahora central en la selección de objetivos, la toma de decisiones y el ritmo operativo, estableciendo un precedente para futuros conflictos de alta intensidad.

Taiwán es un punto de inflexión estratégico para el poder global en IA. El control de su industria de semiconductores determinará no solo el apalancamiento económico, sino también qué modelo político, democrático o autoritario, dará forma al futuro de la gobernanza de la inteligencia artificial.

Las Américas aún tienen margen de acción, pero la ventana se está cerrando. Al invertir en una IA responsable, establecer normas claras y apoyar la autonomía de Taiwán, Estados Unidos y América Latina pueden ayudar a orientar la IA hacia la estabilidad y la disuasión, en lugar de la escalada y el control.

Referencias

Interesting Engineering. (2026, 3 de marzo). Iran war exposes the expanding role of AI in military strike planning. Interesting Engineering.

Kania, E. (2019). AI weapons in China’s military innovation. Center for a New American Security.

Miller, C. (2022). Chip war: The fight for the world’s most critical technology. Scribner.

Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese models. Brookings Institution Report.

The Globe and Mail. (2026, 1 de marzo). AI, cyberattacks, and cheap drones helped U.S., Israel carry out Iran assassinations. The Globe and Mail.

Washington Post. (2026, 4 de marzo). Pentagon leverages AI in Iran strikes amid feud with Anthropic. The Washington Post.

Dr. Luis Noguerol, cofundador y miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com