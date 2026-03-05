Australia vence a Taiwán en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El australiano Robbie Perkins (der.) celebra su jonrón de dos carreras con su compañero Tim Kennelly (izq.) en la quinta entrada del partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Australia y Taiwán en el Tokyo Dome el 5 de marzo de 2026.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 comenzó este jueves con una sólida victoria de Australia sobre Taiwán por 3-0 en el Tokyo Dome, en Japón, ante más de 40.000 espectadores que llenaron el estadio para el primer juego del torneo.

La ofensiva australiana marcó la diferencia con dos batazos clave. Robbie Perkins abrió el marcador con un jonrón que puso en ventaja a su equipo, mientras que Travis Bazzana amplió la ventaja con otro cuadrangular que terminó asegurando el triunfo en el partido inaugural del campeonato.

El encuentro levantó oficialmente el telón de un torneo internacional que reúne a 20 selecciones nacionales y que se disputará en varias sedes alrededor del mundo.

Un grupo complicado en Tokio

Australia y Taiwán forman parte del Grupo C, que también incluye a dos potencias del béisbol internacional: Japón, actual campeón del torneo, y Corea del Sur, además de la República Checa.

Todos los partidos de este grupo se jugarán en Tokio, lo que convierte al Tokyo Dome en uno de los epicentros del campeonato durante la fase inicial.

Japón, liderado por la superestrella de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, debutará el viernes cuando enfrente precisamente a Taiwán, en uno de los partidos más esperados del inicio del torneo.

Un torneo global

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa con sedes en Japón, Puerto Rico y Estados Unidos durante la fase de grupos. Posteriormente, la acción se trasladará a Houston y Miami, donde se disputarán los cuartos de final, semifinales y la final del torneo.

Con la victoria de Australia en el partido inaugural, el torneo ya comenzó a ofrecer emociones y confirma que el camino hacia el título mundial promete grandes enfrentamientos entre algunas de las mejores selecciones del planeta.