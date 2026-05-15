Detienen a hombre por robar el cráneo de Santa Zedislava de una basílica en República Checa

PRAGA . La Policía de la República Checa ha anunciado este viernes que ha detenido al sospechoso responsable de robar el cráneo de Santa Zedislava, una mujer recordada por sus obras de caridad que falleció en 1252, de la basílica de San Lorenzo y Santa Zedislava, ubicada en la localidad de Jablonné v Podještdí, a unos 110 kilómetros de Praga.

El director del departamento regional de la Policía Checa en eská Lípa, Petr Rajt, informó que el sospechoso, de 35 años de edad, se enfrenta a hasta ocho años de prisión por delitos de robo, alteración del orden público y daños a la propiedad ajena, según reseñó el canal de televisión CT24.

La policía indicó que el hombre frecuentaba la basílica local donde ocurrió el robo y que sustrajo el cráneo, que se encontraba dentro de una vitrina, y posteriormente, se cambió de ropa para dificultar su identificación en caso de ser detenido.

“Vertió cemento en la reliquia y pretendía sumergirla en el río”, explicó y agregó que durante el interrogatorio confesó que deseaba enterrar los restos en privado en un río cercano, lo que descartó que se tratase de un motivo económico.

Los especialistas trabajan ahora para extraer cuidadosamente el cemento del cráneo para evitar daños a la pieza, considerada de valor incalculable por su importancia histórica y espiritual.

El robo se produjo poco antes de una misa la tarde del martes. Las cámaras de seguridad captaron a una persona vestida de negro como sospechosa de la sustracción.

El cráneo, conservado en una caja dorada desde 1908, era exhibido en una de las capillas laterales de la basílica y constituía uno de los principales objetos de veneración del santuario.

El acontecimiento provocó la reacción del estamento clerical, incluso una advertencia por parte del arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, sobre una posible maldición a quien fuese responsable.

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FUENTE: Con información de Europa Press y Semana