República Checa apoya a Trump para anexionar Groenlandia a EEUU y expone las razones

PRAGA — El primer ministro de la República Checa , Andrej Babis, consideró este lunes como legítimo el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de anexionarse la isla danesa de Groenlandia y rehusó sumarse a las muestras de apoyo a Dinamarca de varios países europeos.

"No puedo expresarla (esa solidaridad). ¿Por qué tendría que hacerlo? Lo que decimos es que en el marco de la OTAN el líder es EEUU, y que estos choques son contraproducentes, y debemos alcanzar un acuerdo", señaló Babis en una rueda de prensa, en la que afirmó que Washington ya intentó comprar la isla "en cinco ocasiones".

Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han mostrado su "plena solidaridad" con Dinamarca y enviado tropas a Groenlandia, argumentando la necesidad de reforzar la defensa del Ártico.

Seguridad descuidada

Trump argumenta que esa vigilancia ha sido descuidada en los últimos años y justifica así el plan de Washington de anexión de Groenlandia. Estados Unidos propone la compra de la isla.

En respuesta, Trump anunció aranceles contra esos ocho países y contra los que no acepten "la compra total y plena" de la isla por Estados Unidos.

Preguntado por la postura checa ante esas llamadas de los socios comunitarios, Babis señaló que no puede alinearse con esos países.

"Cualquier declaración o llamada no vale para nada", aseguró el millonario político, que dirige una coalición tripartita junto a un partido ultranacionalista y uno eurocrítico.

Además, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca y España mostraron hace casi dos semanas su apoyo a Dinamarca, la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas crecientes de Estados Unidos.

La amenaza contra EEUU

El jefe del Gobierno checo argumentó que la Casa Blanca puede ser fácilmente alcanzada por un misil hipersónico ruso del tipo Oréshnik.

"El cohete Oréshnik volaría desde Rusia hasta la Casa Blanca en 26 minutos, y en el minuto 11 pasaría por Groenlandia", afirmó el líder checo.

"Por tanto, los argumentos del presidente Trump sobre Rusia y China son relevantes", afirmó.

FUENTE: Con informaciòn de EFE