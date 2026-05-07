Investigan desaparición de paquetes valorados en $40,000 en tienda UPS de Miami-Dade

MIAMI. - La desaparición de decenas de paquetes destinados a envíos comerciales en una tienda UPS de Miami-Dade terminó con tres jóvenes acusados de participar en un esquema de robo valorado en unos 40,000 dólares.

La investigación de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) se centra en un establecimiento ubicado en el bloque 8555 NW 186th Street, donde entre marzo y abril de este año comenzaron a perderse cajas entregadas por clientes para distribución.

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Ángel Caleb Pagán, de 18 años, fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado e intento de manipulación de evidencia física, de acuerdo con el expediente policial.

Otros dos menores de 17 años también fueron vinculados con el caso. Según los investigadores, uno trabajaba junto a Pagán en el local, mientras el tercero presuntamente ayudaba a vender parte de los productos desaparecidos.

Las autoridades señalaron además que Pagán y uno de los adolescentes son estudiantes de Barbara Goleman High School, en Miami Lakes.

Las víctimas son los propietarios de un negocio dedicado a comercializar productos de Bath & Body Works y Victoria’s Secret mediante Amazon y pedidos particulares.

El matrimonio informó a los detectives que entre el 21 de marzo y el 13 de abril desaparecieron alrededor de 80 cajas valoradas en unos 40,000 dólares luego de haber sido entregadas para envío.

Según el informe, el esposo explicó que frecuentemente era recibido en el establecimiento por Pagán y el otro empleado investigado.

Uno de los episodios que aceleró las sospechas ocurrió el 13 de abril pasado, cuando las víctimas dejaron 10 cajas para distribución y únicamente cinco fueron registradas en el sistema.

Grabaciones de vigilancia mostraron presuntamente a uno de los empleados retirando varios paquetes por la puerta trasera mientras Pagán observaba los movimientos en el área, de acuerdo con el reporte de arresto.

La pesquisa también sostiene que parte de los productos robados, identificados por su empaque distintivo, apareció anunciada posteriormente en plataformas digitales.

Según el expediente, uno de los menores que no trabajaba en la tienda ofrecía artículos en Facebook Marketplace por apenas un dólar cada uno.

Detectives indicaron además que el 15 de abril Pagán habría sido visto interfiriendo con el sistema de videovigilancia del establecimiento y apagando las cámaras.

Tras ser arrestado en Barbara Goleman High School, el joven fue trasladado a la cárcel y presentado ante un juez de fianzas, quien fijó una garantía de 5,000 dólares.

Durante la audiencia, su abogado defensor, Robert Pelier, afirmó que Pagán no posee antecedentes penales y calificó el caso como un “gran malentendido” mientras la defensa continúa revisando la evidencia recopilada por las autoridades.

Parte de los productos desaparecidos terminó publicada en Facebook Marketplace a precios mínimos, un detalle que, según la investigación, ayudó a conectar a los sospechosos con el robo de los envíos.