EL 12 de octubre España celebra el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad.

"Somos una comunidad de 600 millones de personas que compartimos una forma parecida de ver la vida y el español, la lengua de Cervantes, la universal y de todos". Así se refiere la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiesta Nacional de España, el Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar.

En declaraciones a Telemadrid, la Presidenta de la Comunidad destacó la celebración como «el último desfile» de Pedro Sánchez en La Moncloa, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio».

RAÍCES COMPARTIDAS Madrid une Miami y la Torre de la Libertad en una fiesta de la Hispanidad

«España no soporta un día más a este gobierno y la gente está tan harta de tanta impunidad, mentira y mafia».

Por su parte el Presidente Pedro Sánchez ha permanecido hasta el último minuto dentro del vehículo oficial en un intento fallido por evitar los abucheos y los gritos de "hijo de puta".

Al llegar a la Plaza de Cánovas del Castillo para el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, el líder del PSOE intentó escapar de la reprimenda popular: «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».

Los cánticos contra Pedro Sánchez se han convertido en un clásico en los últimos años en el desfile militar por el Día de la Hispanidad.

La ovación de bienvenida se la llevó, como siempre, su Majestad el Rey Felipe VI. Los «vivas» se han impuesto en la bienvenida al Rey de España, junto a los aplausos y vítores a la Reina Letizia, a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía.

Madrid celebra la Hispanidad (la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492): una cita que convierte la ciudad en referente nacional de la celebración de la lengua española, con más de 150 actividades de música, literatura, cine, folclore, arte, patrimonio y gastronomía, que se desarrollan en distintos espacios de la capital y de la región.