domingo 11  de  octubre 2026
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

La caída de árboles dañó viviendas y bloqueó calles, mientras más de 850.000 usuarios quedaron sin electricidad y persisten las alertas por inundaciones

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

CORTESÍA MDFR
El convoy de Florida Task Force 1 inicia su recorrido rumbo a Tallahassee ante el avance de Isaías.

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CORTESÍA MDFR
Uno de los cuatro equipos caninos se prepara para integrar la misión de Florida Task Force 1.

Uno de los cuatro equipos caninos se prepara para integrar la misión de Florida Task Force 1.

CORTESÍA MDFR
Por María Graterol

FLORIDA.- El paso del huracán Isaías por el sureste de Estados Unidos dejó al menos cuatro muertos, viviendas y edificios dañados y más de 850.000 usuarios sin electricidad, mientras las autoridades mantienen las alertas por inundaciones y posibles tornados, pese a que el sistema perdió fuerza y fue degradado a ciclón postropical.

Dos personas murieron en el condado de Escambia, en Florida, y otras dos en Alabama, según informaron las autoridades este sábado. En este último estado, la gobernadora Kay Ivey lamentó las muertes y señaló que los fuertes vientos derribaron árboles, provocaron apagones y causaron daños materiales.

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En Birmingham, Alabama, se reportó una de las víctimas después de que un árbol cayera sobre una vivienda. En Escambia, Florida, otra persona murió al quedar atrapada bajo un árbol que también cayó sobre una casa, según Melony Peterson, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado.

Una segunda víctima fue encontrada sin vida en un garaje cerrado donde había un generador en funcionamiento. Cuatro integrantes de su familia, de 72, 25, 5 y 4 años, fueron trasladados a un hospital, aunque sus vidas no corrían peligro, precisó Peterson a CNN.

Daños en viviendas y edificios

Los fuertes vientos provocaron destrozos en distintas localidades de Florida. En el centro de Pensacola, las ráfagas alcanzaron los 164 kilómetros por hora, derribaron árboles y dejaron farolas dañadas y calles bloqueadas por escombros, según el medio especializado AccuWeather.

Las imágenes difundidas tras el paso del sistema mostraron además los daños en el techo de un hotel en Florida. En Milton, el viento arrancó el techo de un complejo de apartamentos, mientras varias comunidades registraron afectaciones materiales.

Isaías tocó tierra en Florida como huracán de categoría 2, con vientos de hasta 105 millas por hora (169 kilómetros por hora), de acuerdo con la información proporcionada. Posteriormente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) lo degradó a ciclón postropical.

Más de 850.000 usuarios sin electricidad

El impacto de la tormenta dejó a unos 853.000 usuarios sin suministro eléctrico en Georgia, Florida y Alabama, este último señalado como el estado más afectado por los fuertes vientos.

Las autoridades advirtieron de que las interrupciones podrían prolongarse y afectar las infraestructuras, mientras los equipos de emergencia trabajan para atender los daños y restablecer los servicios.

Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las labores de respuesta. Además, varias localidades ordenaron evacuaciones en zonas vulnerables ante el riesgo de inundaciones.

Persisten las alertas por inundaciones y tornados

Aunque Isaías perdió fuerza al avanzar tierra adentro, las autoridades advirtieron de que el peligro no había terminado. El NHC alertó sobre el riesgo de inundaciones costeras y repentinas, así como de posibles tornados en partes de Florida, Alabama y Georgia.

El organismo también advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal, con una subida del nivel del agua de entre 1,5 y 2,7 metros en algunos tramos de la costa. Las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar los 38 centímetros en zonas localizadas.

Las precipitaciones intensas y las inundaciones podrían extenderse durante el fin de semana a otras áreas del sureste estadounidense e incluso al medio oeste, según las previsiones citadas en el material.

Las autoridades mantienen las labores de respuesta ante los daños y las posibles nuevas afectaciones, mientras los residentes de las zonas expuestas siguen bajo advertencias meteorológicas.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/EFE

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