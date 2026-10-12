La Casa Blanca rinde homenaje a Cristóbal Colón y lo exalta como "el héroe estadounidense por excelencia"

WASHINGTON .- La Casa Blanca lanzó este lunes 12 de octubre un portal dedicado a Cristóbal Colón, a quien presenta como "el héroe estadounidense por excelencia", en una iniciativa que reivindica el legado del navegante y su llegada al continente americano en 1492.

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La plataforma, presentada con motivo del Día de Colón, que se conmemora cada 12 de octubre en Estados Unidos, ofrece un recorrido por la vida del explorador y sus expediciones al Nuevo Mundo.

El sitio oficial, disponible en whitehouse.gov/columbus, incluye una cronología de los viajes realizados por Colón entre 1492 y 1502, acompañada de imágenes y videos generados mediante inteligencia artificial (IA).

"El héroe estadounidense por excelencia, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra", señala la Casa Blanca en su homenaje al navegante.

Trump reivindica el legado de Colón

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del presidente Donald Trump por recuperar el reconocimiento oficial de Cristóbal Colón y destacar su papel en la historia de Occidente.

En 2025, Trump restableció la proclamación exclusiva del Día de Colón, después de que durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) también se reconociera el Día de los Pueblos Indígenas.

El portal destaca, además, la recuperación de una estatua dedicada al navegante que actualmente se encuentra en el recinto de la Casa Blanca.

La escultura había sido derribada y arrojada al puerto de Baltimore el 4 de julio de 2020, durante una jornada de protestas coincidente con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Trump también se pronunció en su cuenta de X, donde calificó a Colón de "héroe", en una referencia a una conocida frase del personaje Tony Soprano, de la serie Los Soprano.

Una conmemoración en medio de controversias

La reivindicación de Colón se produce en un contexto de creciente debate en Estados Unidos sobre la interpretación histórica de la llegada de los europeos al continente americano.

Durante los últimos años, diversos estados, ciudades y organizaciones han impulsado conmemoraciones del Día de los Pueblos Indígenas, así como manifestaciones que cuestionan la narrativa tradicional del descubrimiento de América y buscan dar mayor visibilidad a las comunidades indígenas.

Frente a estas posiciones, la Administración Trump apuesta por destacar la figura de Cristóbal Colón como símbolo de exploración, valentía y legado de la civilización occidental.

FUENTE: Con información de EFE