Divulgan un video de hombres armados que llaman a combatir al régimen venezolano

Vista de escombros junto a un mural que representa al dictador depuesto, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en Caraballeda (estado de La Guaira, Venezuela), el 5 de julio de 2026

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026.

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela

MIAMI._ Un video difundido por el portal de noticias El Columnista muestra a cinco hombres armados, vestidos con indumentaria táctica e insignias de la bandera de Venezuela, instando a la comunidad internacional y a los ciudadanos venezolanos en medio de la crisis política del país.

La publicación se ha viralizado en redes sociales por el contenido del mensaje, en el que uno de los hombres, exige a los países democráticos que abandonen las estrategias de diálogo y adopten medidas que, según afirma, contribuyan a poner fin a la dictadura.

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Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente sobre la identidad de los individuos ni sobre el lugar donde se grabó el metraje.

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Llamado a la comunidad internacional

Durante la grabación, el vocero cuestiona las iniciativas diplomáticas dirigidas a resolver la crisis venezolana y reclama acciones más contundentes contra el régimen chavista.

“Comunidad internacional, países democráticos, exigimos que se pongan del lado correcto también y dejen la hipocresía, con falsos diálogos y sanciones que no llegan a ningún sitio”, expresa el hombre, quien acusa a las autoridades venezolanas de provocar una crisis humanitaria y económica.

En su intervención, también se refiere a la migración masiva, la escasez de alimentos y la explotación de los recursos naturales del país.

“El éxodo de los venezolanos es el más grande que ha existido en la historia de América. La hambruna, el desfalco a la nación, la explotación de nuestros recursos naturales, de nuestras comunidades indígenas y de todo el pueblo de Venezuela”, aseguró.

El hombre pide a la comunidad internacional que actúe ante estas denuncias y convoca a los venezolanos a respaldar sus acciones.

“Exigimos que tomen cartas en el asunto de manera responsable y al pueblo de Venezuela salgan a apoyarnos, que nosotros estaremos con ustedes”, sostuvo.

Una referencia a las armas de la dictadura

En la parte final del mensaje, el vocero alude al uso de armamento que atribuye a la dictadura venezolana como parte de una eventual lucha por la libertad.

“Disponiendo las armas de la dictadura para forjar la libertad”, declara al concluir su intervención.

En las imágenes aparecen otros cuatro individuos armados junto al hombre que transmite el mensaje. Todos llevan vestimenta táctica y distintivos asociados con la bandera venezolana. El escenario es una zona de vegetación densa, aunque la grabación no aporta elementos suficientes para establecer con precisión dónde fue realizada.

Sin confirmación oficial sobre los involucrados

Hasta el momento, las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no han emitido un pronunciamiento sobre la autenticidad del video, la identidad de los hombres ni la ubicación de la grabación.

Tampoco existe información verificada que permita determinar si los individuos pertenecen a unidades militares disidentes, si son antiguos integrantes de cuerpos de seguridad o si forman parte de alguna organización armada irregular.

Por ahora, el contenido del video permite constatar el llamado político y la presencia de hombres armados, pero no confirmar la afiliación de los participantes ni establecer si representan a una estructura organizada con capacidad operativa.

La difusión de este material se produce en medio de la persistente crisis política venezolana y de los llamados de distintos sectores a la comunidad internacional para que adopte medidas frente al régimen y claman "elecciones libres ya".

FUENTE: Con información de Redes Sociales