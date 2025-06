El segundo ataque tuvo lugar el 3 de junio, cuando un video difundido por las fuerzas armadas ucranianas mostró una explosión submarina dirigida a la base de un pilar clave del puente de Kerch, en la Crimea ocupada.

Estos eventos se desarrollan mientras continúan conversaciones bilaterales en Turquía, aunque con escasas expectativas de avance, salvo por un intercambio de prisioneros previamente acordado. No obstante, estos ataques podrían funcionar como catalizadores para una negociación más amplia. Paralelamente, Rusia respondió con una ofensiva aérea la madrugada del 1 de junio, lanzando 472 drones y siete misiles balísticos contra diversas regiones de Ucrania. Así comenzó esta nueva etapa de diálogo.

Las interrogantes no tardaron en surgir, con expertos en defensa e inteligencia analizando posibles implicaciones. ¿Tuvo Estados Unidos algún rol en estas operaciones?

Algunos indicios apuntan a ello:

Estados Unidos ha suministrado armas y explosivos a Ucrania, con la excepción de breves pausas durante negociaciones.

Se ha brindado apoyo de inteligencia, incluyendo imágenes satelitales.

El presidente Volodímir Zelenski admitió que esta operación fue planeada desde noviembre de 2023.

Se han mantenido asesores estadounidenses en territorio ucraniano durante este tiempo.

Sin embargo, en el campo de la inteligencia, la regla es no confirmar ni negar operaciones. Por ende, ningún organismo gubernamental emitirá una respuesta oficial.

Esto lleva a una cuestión mayor: ¿está preparado Estados Unidos —y el resto del mundo— para amenazas similares, no solo contra bases militares sino también contra ciudades? La historia reciente muestra una evolución continua: desde los misiles soviéticos en trenes, pasando por lanzadores móviles (MTEL), hasta los misiles escondidos en contenedores de 40 pies como se sospecha de Corea del Norte.

La guerra con drones y las innovaciones tecnológicas asociadas están reescribiendo diariamente la doctrina táctica y estratégica. Ucrania, con una producción de más de un millón de drones al año, se ha convertido en líder global. Estos no son UAVs tradicionales como el MQ-9 Reaper, sino enjambres de drones kamikaze y municiones merodeadoras, utilizados tanto en el campo táctico como en el estratégico.

Gran parte de esta tecnología se ha desarrollado mediante plataformas mixtas, comenzando con drones comerciales chinos, y sumando tecnología estadounidense, británica y alemana. La creciente demanda ha impulsado la producción nacional, incluyendo los drones usados en la reciente “Operación Enjambre de Abejas”.

La complejidad logística de estas misiones —el diseño de contenedores, su instalación en camiones, la contratación de conductores aparentemente ajenos al contenido, y la activación remota tras meses de despliegue— sugiere colaboración multinacional. ¿Qué países participaron? ¿Cómo llegaron camiones hasta el Ártico o Siberia? Hay demasiadas piezas móviles.

La precisión del momento sugiere vigilancia en tiempo casi real, tanto de día como de noche, gracias a plataformas como satélites geoestacionarios con imagen digital y radares SAR avanzados (ASARS), capaces de penetrar nubes. Empresas privadas como ICEYE (SAR) y Maxar Technologies (imágenes ópticas) también pudieron haber contribuido.

La respuesta definitiva permanece en el aire. Usted decide desde dónde.

