EEUU: 22 soldados heridos en accidente de helicóptero en Siria

La causa del accidente está siendo investigada, agregó el ejército, que dijo que no hubo fuego enemigo.

Los soldados estaban siendo tratando y 10 de ellos fueron trasladados a “instalaciones más avanzadas” fuera de la región, agregó el comunicado.

“Un accidente de helicóptero en el noreste de Siria resultó en lesiones de diverso grado de 22 soldados estadounidenses", indicó la nota. “No se reportó fuego enemigo”.

Un vocero de las fuerzas sirias kurdas, que cuentan con el respaldo de Washington, no respondió de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press.

En Siria hay una media de al menos 900 soldados estadounidenses, además de un número no revelado de contratistas. Las fuerzas de operaciones especiales entran y salen del país, pero acostumbran a ser grupos pequeños y no están incluidos en el conteo oficial.

Las fuerzas estadounidenses están presentes en Siria desde 2015 para asesorar y asistir a las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, en su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.

Desde la derrota de la milicia en el país en marzo de 2019, las tropas estadounidenses han tratado de evitar la reaparición del EI, que en 2014 se hizo con el control de amplias zonas en Irak y Siria.

Pero las células del grupo siguen suponiendo una amenaza. Además, hay cerca de 10.000 combatientes en centros de detención en Siria y decenas de miles de familiares viven en dos campos de refugiados en el noreste del país.

En los últimos años, las fuerzas de los Estados Unidos han sido objeto de ataques perpetrados por miembros del Estado Islámico y por combatientes respaldados por Irán, país que ha sido un rival de la nación estadounidense.

3000 - 2023-01-04T123207.974.jpeg Cientos de militares de EEUU permanecen en Siria como parte de una coalición internacional que lucha contra lo que queda del grupo yihadista EI AP archivo

