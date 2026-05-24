Ejército israelí aprueba mantener la ofensiva en Líbano pese a las negociaciones con Irán

Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.

JERUSALÉN — El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó este domingo continuar con la ofensiva en el Líbano a pesar de que algunas filtraciones sobre las negociaciones del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán determinaban que esta debía terminar, informó un comunicado del Ejército.

"Hoy he aprobado planes para la continuidad de la lucha en el norte (de Israel); estamos decididos a profundizar el golpe contra Hezbolá en todos sus sistemas terroristas", afirmó Zamir durante una evaluación de la situación en la sede de una brigada acorazada de las fuerzas armadas.

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El anuncio de Zamir se produce pocas horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseverara que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce el derecho a la autodefensa de Israel en todos los frentes, incluido el Líbano.

El medio estadounidense Axios señaló que el acuerdo que EEUU e Irán negocian incluiría también el fin de la ofensiva israelí contra el grupo chií Hezbolá en el Líbano. Netanyahu expresó preocupación al respecto durante una llamada con Trump en la víspera.

Israel mantiene una invasión terrestre en el sur del Líbano, habiendo logrado cruzar en algunas zonas al norte del río Litani (que marca el límite del área desmilitarizada establecida por la ONU), y bombardea ocasionalmente otros puntos del país, como Beirut o el valle de la Bekaa donde combaten contra células terroristas de Hezbolá.

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Zamir también aseguró que el Ejército de Israel está "preparado para retomar operaciones de combate intensas inmediatamente" contra Irán, a pesar de la posibilidad de que Estados Unidos y la República Islámica logren acordar en los próximos días un memorando de entendimiento que prolongue la tregua otros 60 días.

"Mantendremos la preparación y flexibilidad operacional tanto como sea necesario. En el Comando Norte seguimos atacando el terrorismo de Hezbolá en todas las dimensiones", añadió.

Hezbolá no acepta desarme

Más temprano, el líder del movimiento chiita libanés Hezbolá, Naim Qasem, declaró este domingo que tiene esperanzas en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluya una tregua en Líbano.

"Si Dios quiere, este acuerdo se concretará y ya hay indicios de que se va a cerrar; por lo tanto, nosotros también seremos parte de este acuerdo, un acuerdo para el cese total de las hostilidades", dijo Qasem en un discurso televisado.

Qasem afirmó además que el desarme del grupo proiraní es inaceptable y equivale a su aniquilación, e instó al gobierno de Líbano a abandonar las negociaciones con Israel.

"El desarme implica despojar a Líbano de su capacidad defensiva y de la capacidad de la resistencia (de Hezbolá) y de su pueblo, lo que allana el camino para su aniquilación", afirmó Qasem.

"El desarme equivale a la aniquilación y no podemos aceptarlo", añadió el jefe del grupo terrorista.

Qasem argumentó que el monopolio estatal de las armas que pide el gobierno de Líbano "en este estadio tiene como objetivo atacar a la resistencia y es un proyecto israelí".

El dirigente volvió a instar a las autoridades libanesas a dejar las conversaciones con Israel, antes de un cuarto ciclo de diálogos en Washington a principios de junio.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press