EEUU ofrece hasta $10 millones por información sobre líder de la milicia iraquí Kataib Hezbolá

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

WASHINGTON. - El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de Ahmad al Hamidaui, líder la milicia proiraní de Irak Kataib Hezbolá.

En redes sociales, el programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado indicó que ofrece esta cifra por el dirigente de Kataib Hezbolá, a quien describe como "un grupo terrorista iraquí alineado con Irán, responsable de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Irak, el secuestro de ciudadanos estadounidenses y el asesinato de civiles iraquíes inocentes".

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El anuncio de la Administración del presidente Donald Trump se produjo después de que la milicia iraquí puso en libertad a la periodista de nacionalidad estadounidense Shelly Kittleson.

La liberación se concretó el 7 de abril una semana luego de ser secuestrada en la capital, Bagdad, con la condición de que abandonase el país "de inmediato" y alegando que este gesto "no se repetirá en el futuro", en el marco de la guerra desatada a finales de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Compromiso de EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su agradecimiento hace una semana a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Guerra, al personal estadounidense de diversas agencias, así como al Consejo Judicial Supremo iraquí por la asistencia para lograr la liberación de la periodista Shelly Kittleson.

"Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración Trump con la seguridad y la protección de los ciudadanos estadounidenses, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren", dijo el Departamento de Estado.

También puntualizó: "Bajo la presidencia de Trump, no se tolerará la detención indebida ni el secuestro de ciudadanos estadounidenses. Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para traer a los estadounidenses de vuelta a casa y para exigir responsabilidades a los culpables".

FUENTE: Con información de Europa Press