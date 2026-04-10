viernes 10  de  abril 2026
CONFLICTO

Israel dice que desmanteló más de 4,300 objetivos de Hezbolá en el Líbano desde inicio de la guerra

Más de 1,250 armas, entre ellas cohetes de largo alcance, misiles antitanques, lanzacohetes RPG y explosivos fueron localizadas por el ejército de Israel

Llamas y humo envolvieron parte del lugar del ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026

Llamas y humo envolvieron parte del lugar del ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026

AFP

JERUSALÉN. - El ejército israelí declaró el viernes haber desmantelado miles de infraestructuras de Hezbolá en el Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista aliado de Teherán, el 2 de marzo.

De acuerdo a un comunicado, se conoció que los soldados israelíes desmantelaron "más de 4.300 infraestructuras terroristas", y localizaron más de 1,250 armas, entre ellas cohetes de largo alcance, misiles antitanques, lanzacohetes RPG, artefactos explosivos y otros equipos militares.

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Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá. 
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Indicaron también que fueron "eliminados" más de 1,400 combatientes de Hezbolá, en bombardeos o en sus operaciones terrestres en el sur del Líbano. Según las autoridades libanesas, más de 1,800 personas, entre ellas 163 niños, han muerto en el país desde principios de marzo.

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, pidió este viernes al Gobierno del Líbano "dejar de hacer concesiones gratuitas" a Israel en el marco de la ofensiva lanzada el pasado 2 de marzo contra el territorio.

Aseguró que "la resistencia continuará hasta su último aliento" en un mensaje recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo. Esto a medida que crece la tensión en la región debido a que las fuerzas israelíes han seguido bombardeando el sur del Líbano a pesar de que el territorio se encontraba incluido en un principio en el acuerdo de alto el fuego alcanzado el martes entre Estados Unidos e Irán.

Fuerzas de seguridad

La Agencia Nacional de Información (Ani, oficial) dijo que los bombardeos israelíes mataron el viernes al menos a ocho miembros de las fuerzas de seguridad libanesas en la ciudad de Nabatié, en el sur del país.

Un fotógrafo de la AFP constató importantes daños en el complejo administrativo del centro de la ciudad, donde se declaró un incendio.

Irán ha expresado su indignación por los ataques israelíes en el Líbano —que dejaron más de 300 muertos el miércoles—, e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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