El secretario interino de la Marina de EEUU, Hung Cao, testifica en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado sobre su nominación para liderar la Marina en el Capitolio en Washington, DC, el 17 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — El secretario en funciones de la Armada de Estados Unidos, Hung Cao, afirmó este martes ante el Senado que "muchas de las municiones" empleadas por las fuerzas norteamericanas en su campaña militar contra Irán "estaban caducadas".

"Muchas de las municiones que usamos en (la operación) Furia Épica, de hecho, las pudimos recodificar", declaró en una audiencia ante los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado en la que explicó que tenían los códigos 'echo' y 'foxtrot', lo que significa que habían caducado".

De cualquier modo, el elegido por el presidente Donald Trump para asumir como titular la Secretaría de la Armada restó importancia a este hecho, anotando que procede "de una familia humilde" y que "cosas como el pan no caducan". "Solo hay que humedecerlo un poco y meterlo en el microondas durante 15 segundos, y ya está listo", en comparación con la recodificación de los proyectiles expirados.

Cao se explicó de este modo durante una tensa audiencia de confirmación que se prolongó durante dos horas y media y en la que los senadores han querido abordar con él los intentos de suicidio de marineros a bordo de buques de la Armada --en particular, los ocho registrados a bordo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' tras un despliegue récord de cerca de diez meses en Oriente Próximo--, la guerra de Estados Unidos contra Irán y la falta de avances en la construcción naval.

El secretario interino —cuya nominación requiere una exención del Congreso por no haber transcurrido siete años fuera del servicio activo— prometió que, de ser confirmado, está dispuesto a colaborar con todos los senadores para implementar cambios "necesarios" centrados en tres prioridades: "Cuidar a nuestros marineros e infantes de marina, impulsar las iniciativas de construcción naval y defender nuestra nación", según recoge el portal de noticias The Hill.

Reclamos

Por otra parte, senadores tanto republicanos como demócratas han criticado duramente al Pentágono por celebrar algunas sesiones informativas clasificadas exclusivamente para republicanos. El republicano por Dakota del Sur, Mike Rounds, aseguró que esta situación se ha dado en "múltiples ocasiones" este año, aseverando que resulta difícil conseguir apoyo bipartidista para el presupuesto del Pentágono cuando los congresistas demócratas ni siquiera pueden estar presentes en la sala. En este sentido, Rounds pidió a Cao que se comprometiera a que ambos partidos estuvieran presentes en futuras sesiones informativas.

Las frustraciones también han procedido de los senadores demócratas, como la neoyorquina Kirsten Gillibrand, que se mostró "profundamente preocupada" por la citada tendencia a efectuar "sesiones informativas sobre nuestra seguridad nacional, celebradas en entornos clasificados y a las que solo asisten republicanos, a las que no se invita a los demócratas". "Eso tiene que acabar hoy mismo", dijo.

En la misma línea, su compañero de partido y senador por Virginia, Tim Kaine, señaló las dificultades que ha tenido la Comisión para obtener información oportuna del Pentágono en los últimos dos años. "Usted llega a la audiencia bajo una cierta sombra, ajena a su voluntad, porque creo que muchos de los presentes en la tribuna, de ambos partidos, no han estado satisfechos con la capacidad de respuesta del Pentágono ante las solicitudes de información", afirmó dirigiéndose a Hung Cao.

En respuesta a las reclamaciones de los senadores, el aspirante a titular de la Armada ha prometido reunirse con congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata: "Si se confirma mi nombramiento, lo haré. Me comprometo a ser abierto y honesto con todo el Senado y el Congreso", aclaró, antes de subrayar que "la defensa nacional no es una cuestión partidista", sino "bipartidista".

FUENTE: Con información de Europa Press