Hialeah anuncia reducción del 25% en tarifas de agua y alcantarillado

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia rebaja de las tarifas de agua y alcantarillado.

MIAMI.- El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anunció este martes 8 de septiembre una reducción del 25% en las tarifas de agua y alcantarillado para los niveles más bajos de consumo, mientras los propietarios mayores de 65 años y bajos ingresos que reúnan determinados requisitos recibirán un alivio adicional que disminuirá aproximadamente a la mitad su factura actual.

La nueva estructura tarifaria está prevista para entrar en vigor el 1 de octubre y, según Calvo, permitirá que Hialeah tenga una de las facturas de agua y alcantarillado más económicas del condado Miami-Dade.

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El anuncio fue realizado en presencia del representante estatal Alex Rizo y los miembros del Concejo de Hialeah Mónica Pérez, Willy Marrero y Carl Zogby.

“Esto es exactamente lo que le prometí al pueblo de Hialeah”, afirmó Calvo. “Revisamos los números y encontramos la manera de ofrecer un alivio que realmente se sienta”.

¿Quiénes recibirán el descuento del 25% en Hialeah?

La reducción del 25% beneficiará a las cuentas residenciales y comerciales que se encuentren en los dos niveles más bajos de consumo establecidos por la Ciudad.

De acuerdo con la explicación del alcalde, podrán recibir la rebaja los residentes de Hialeah, independientemente de su edad, y los pequeños negocios, siempre que el consumo mensual de la propiedad no supere los 10.000 galones de agua.

La medida está diseñada para reducir el costo del consumo esencial sin eliminar la estructura escalonada que cobra tarifas superiores a quienes utilizan mayores cantidades de agua.

Un hogar promedio de Hialeah consume aproximadamente 5.250 galones mensuales. Según los cálculos presentados por la Ciudad, una propiedad con ese nivel de consumo verá disminuir su factura de alrededor de 78 a 62 dólares mensuales.

Aunque la tarifa correspondiente al consumo esencial bajará un 25%, la diferencia entre ambos ejemplos de facturación es de 16 dólares, equivalente a aproximadamente un 20,5% del total. Esto puede deberse a que la factura incluye cargos adicionales que no necesariamente están sujetos a la misma reducción.

“Es un paso tangible para bajar las facturas del agua”, sostuvo Calvo, quien aseguró que el cambio colocará a Hialeah entre las ciudades con menores costos por este servicio en Miami-Dade.

Adultos mayores podrán pagar un 50% menos

Además de la nueva tarifa, la administración municipal establecerá el Programa de Alivio en el Servicio de Agua para Adultos Mayores, dirigido a propietarios de bajos ingresos.

Los beneficiarios recibirán un crédito adicional equivalente a otro 25%, además de la reducción aplicada al consumo esencial. La combinación de ambos beneficios permitirá disminuir en aproximadamente un 50% la factura promedio actual de agua y alcantarillado de los adultos mayores elegibles.

Para acogerse al programa de las personas mayores, deberá:

Tener 65 años o más.

Contar con ingresos anuales máximos de 38.686 dólares.

Ser propietaria de la vivienda.

Tener en la propiedad la exención de vivienda principal para adultos mayores.

Disponer de una cuenta de agua de la Ciudad con medidor individual.

Aunque durante el anuncio el alcalde agrupó las condiciones en tres requisitos, ser propietario y contar con la exención correspondiente constituyen condiciones específicas que deberán quedar acreditadas en los registros oficiales.

Calvo indicó que quienes cumplan los requisitos no tendrán que presentar inicialmente una solicitud, porque la Ciudad analizará la información disponible y aplicará automáticamente el beneficio a partir del 1 de octubre.

Sin embargo, el comunicado oficial señala que Hialeah proporcionará próximamente información adicional sobre la implementación, la elegibilidad y la entrada en vigor de las tarifas. Por ello, los posibles beneficiarios deberán estar atentos a las instrucciones definitivas de la Ciudad.

La administración estima que aproximadamente 5.000 familias podrían recibir el alivio destinado a los adultos mayores, aunque la cifra final podría ser superior.

Auditoría revela un problema de 30 millones de dólares

El anuncio se produce meses después de que Calvo ordenara una auditoría del Departamento de Agua y Alcantarillado al asumir la alcaldía. Según explicó, la revisión encontró una presión financiera cercana a los 30 millones de dólares relacionada con subsidios, nuevos costos impuestos por Miami-Dade y cuentas comerciales sin pagar.

En su alocución con la prensa el alcalde dividió ese monto en tres partidas. La primera correspondía a unos 13 millones de dólares procedentes de los impuestos de los residentes que fueron utilizados para subsidiar el Departamento de Agua y Alcantarillado, como consecuencia del aumento aplicado previamente por el Condado a Hialeah.

A esa cantidad se les sumó aproximadamente cinco millones de dólares adicionales por un nuevo incremento en el costo del agua suministrada por Miami-Dade. En conjunto, ambos conceptos representaban una carga de alrededor de 18 millones.

La tercera partida fue una factura de 12 millones de dólares enviada por el Condado a Hialeah por costos de alcantarillado. Calvo aseguró que se trataba de una obligación extraordinaria que ejercía una fuerte presión sobre las finanzas del sistema municipal, dijo al describir la situación encontrada por su administración.

Recuperación de cuentas impagas y mayor eficiencia

Ante la pregunta de cómo podía anunciarse una rebaja después de detectar un problema financiero de esa magnitud, Calvo afirmó que la Ciudad identificó ahorros operativos, mejoró el funcionamiento del Departamento y recuperó dinero adeudado por negocios.

La auditoría habría revelado que numerosas cuentas comerciales no estaban pagando correctamente sus facturas de agua. La administración comenzó entonces a perseguir esos cobros y logró recuperar parte de los millones de dólares pendientes.

Según Calvo, la combinación de las cuentas recuperadas, los ingresos actuales y las medidas de eficiencia creó el margen financiero necesario para reducir las tarifas sin comprometer la confiabilidad de los servicios.

“Encontramos la manera de hacer que el Departamento funcione de forma más eficiente para que los residentes paguen el precio justo”, señaló.

La rebaja forma parte de una reorganización más amplia del sistema. La Ciudad también comenzó a instalar medidores digitales en diferentes sectores de Hialeah para calcular con mayor precisión el consumo de cada propiedad.

Los nuevos equipos deberán ayudar a detectar posibles fugas, evitar cálculos imprecisos y garantizar que cada usuario pague solamente por el agua utilizada. “Ni un galón de más”, enfatizó el alcalde.

La propuesta representa uno de los cambios más importantes en la estructura de tarifas de agua y alcantarillado de Hialeah. La Ciudad todavía deberá divulgar los detalles definitivos sobre su aplicación, particularmente el procedimiento para identificar a los adultos mayores elegibles y el tratamiento de las cuentas que superen los 10.000 galones mensuales.

La nueva estructura tarifaria, que deberá ser aprobada por el Concejo de Hialeah, está prevista para entrar en vigor el 1 de octubre.

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