martes 7  de  abril 2026
ECONOMÍA

Petróleo de Texas se hunde un 16 % tras acordar EEUU e Irán un alto el fuego y reapertura de Ormuz

Los contratos para mayo, el de referencia en EEUU, restaban 18,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los $112,95 el barril de petróleo

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK. - El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se hundió un 16,08 %, hasta los 94,79 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar "dos semanas" el ultimátum a Irán si aprobaba reabrir el estrecho de Ormuz, y que Teherán anunciara que se reanudará el tráfico en el paso.

Pasadas las 19:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 18,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.

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El mercado del petróleo registró uno de sus datos más bajos desde que Donald Trump anunció por primera vez el ultimátum a Irán, que este fin de semana aplazó hasta las las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este martes.

Trump dio el visto bueno a la propuesta de Pakistán de "detener la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán esta noche", si no se llegaba a un acuerdo antes de las 20:00 hora local (00:00 GMT).

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!", aseguró el mandatario en su red social, Truth Social.

Asimismo, Trump dijo que Estados Unidos ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" y las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" están "muy avanzadas".

Agregó: "Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma". El mandatario también aseguró que este problema "de larga data" está "a punto de resolverse".

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, señaló que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, tras confirmar el alto el fuego bilateral.

Tensión en el mercado

El WTI empezó a registrar las primeras caídas después de que Trump asegurara a la cadena Fox News que se encontraba en "negociaciones intensas", cuatro horas antes del plazo, y de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara que el mandatario estaba estudiando el aplazamiento propuesto por Pakistán.

El mercado del crudo llevaba días sumido en un estado de tensión, y estabilizado encima de los 110 dólares el barril, después de que Trump hubiera elevado el tono y las amenazas contra Irán exigiéndoles la reapertura de Ormuz, pasó de prometer que desataría "el infierno" en el país, al destruir todas las centrales energéticas e infraestructuras como puentes, a amenazar con destruir una civilización.

FUENTE: Con información de EFE

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