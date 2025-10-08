El Nobel de Química premia investigaciones sobre nuevas estructuras moleculares con "enorme potencial"

Infografía con datos de los Premios Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Japón); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California (EE.UU.), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

ESTOCOLMO .-El japonés Susumu Kitagawa, el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y Richard Robson, nacido en Reino Unido , ganaron este miércoles el premio Nobel de Química por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas, que tienen numerosas aplicaciones prácticas.

"Estas construcciones, denominadas estructuras metalorgánicas, pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas", detalló el jurado en un comunicado.

ISRAEL Netanyahu afirma en aniversario del ataque que trabajará para "lograr todos los objetivos de la guerra"

SUCESOS Dos muertos y varios desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

Los nombres de Yaghi, de 60 años, y Kitagawa, de 74, estaban desde hace años en las quinielas para el galardón de Química, el tercero de la semana de los Nobel.

"Los marcos metalorgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades antes impensables para crear materiales hechos a medida con nuevas funciones", afirmó Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química.

Los innovadores descubrimientos del trío se realizaron a finales de la década de los ochenta y principios de los 2000.

Con estos hallazgos, "podemos imaginar la creación de materiales capaces de separar el dióxido de carbono del aire o de los tubos de escape industriales, o que podrían utilizarse para separar las moléculas tóxicas de las aguas residuales", explicó Hans Ellegren, secretario general de la Academia de Ciencias que otorga el Nobel.

El comité del Premio Nobel dio ejemplos de aplicación concretos.

El grupo de investigación de Yaghi, por ejemplo, "extrajo agua del aire desértico de Arizona", señaló. "Durante la noche, los marcos organometálicos [MOF, por sus siglas en inglés] capturaron el vapor de agua del aire. Cuando llegó el amanecer y el sol calentó el material, pudieron recoger el agua", agregó.

El trabajo del trío dio lugar a decenas de miles de nuevas redes moleculares diferentes creadas por otros científicos. Estas redes podrían, por ejemplo, permitir separar los contaminantes eternos PFAS del agua, según Olof Ramström, profesor de química orgánica y miembro de la Real Academia de Ciencias.

- Descubrimientos por separado -

En 1989, Robson, de 88 años, realizó pruebas utilizando las propiedades de los átomos de una forma novedosa con iones de cobre. "Cuando se combinaron, se unieron para formar un cristal espacioso y bien ordenado. Era como un diamante lleno de innumerables cavidades", explicó el jurado.

Robson se dio cuenta del potencial de su descubrimiento, pero la estructura molecular era inestable. Kitagawa y Yaghi proporcionaron entonces una "base sólida" para el método de construcción. Entre 1992 y 2003, realizaron por separado una serie de descubrimientos revolucionarios.

Kitagawa "demostró que los gases pueden entrar y salir de las construcciones y predijo que los MOF podrían hacerse flexibles", indicó el comité.

Yaghi, a su vez, creó "un MOF muy estable" y demostró que puede modificarse, lo que le confiere propiedades "nuevas y atractivas", añadió.

"Me siento muy honrado y encantado de que mi larga trayectoria investigadora haya sido reconocida", declaró Kitagawa en una entrevista telefónica poco después del anuncio del premio.

El año pasado, el galardón de Química fue otorgado a los estadounidenses David Baker y John Jumper, y al británico Demis Hassabis, por su trabajo consistente en descifrar el código de la estructura de las proteínas mediante la informática y la inteligencia artificial.

El Nobel de Química es el tercer premio de la temporada.

El lunes se concedió el Nobel de Medicina a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica".

Y el galardón de Física premió el martes al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.

La temporada de estos premios continuará el jueves con el Nobel de Literatura y el viernes con el de la Paz. El Premio de Economía cerrará la temporada el lunes 13 de octubre.

Otorgados desde 1901, los Premios Nobel honran a aquellos que, en palabras del creador del premio y científico Alfred Nobel, "confirieron el mayor beneficio a la humanidad".

El ganador del Nobel recibe un cheque de 11 millones de coronas suecas, el equivalente a un millón de dólares o más de 970.000 euros.