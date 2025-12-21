El papa León XIV convoca su primer Consistorio extraordinario con cardenales

El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025.

El Papa convocó el primer Consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los próximos 7 y 8 de enero en el Vaticano, y en el que se reunirá con todos los cardenales para reforzar “la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar de manera especial en la diligencia por el bien de la Iglesia universal”, informó la Santa Sede en un comunicado.

“La reunión se desarrollará a lo largo de dos días y estará marcada por momentos de comunión y fraternidad, así como por espacios dedicados a la reflexión, el intercambio y la oración, orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y exigente responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”, señala el texto.

El encuentro se realizará al término del Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el próximo 6 de enero.

León XIV se reunió con los cardenales el pasado 13 de junio, durante un consistorio ordinario convocado para tratar asuntos relacionados con canonizaciones. El último consistorio extraordinario se celebró en agosto de 2022, cuando el papa Francisco creó nuevos cardenales.

