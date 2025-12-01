lunes 1  de  diciembre 2025
La bendición del Papa que impulsa la esperanza de 15 mil niños ecuatorianos

La Junta de Beneficencia de Guayaquil llevó al Vaticano un modelo que apuesta por el deporte, la educación y el encuentro como antídotos contra la violencia

Por MARINELLYS TREMAMUNNO

El sol se abrió paso sobre la Plaza de San Pedro como una metáfora precisa del momento que vivía la delegación ecuatoriana: luz después de la espera, esperanza después del esfuerzo. Este miércoles 26 de noviembre, en el corazón de la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV recibió y bendijo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y al proyecto social deportivo más grande del Ecuador, que hoy acompaña a más de 15 mil niños y jóvenes de los sectores más vulnerables del país.

Al frente estaba su presidente y director, Juan Xavier Cordovez, quien resume lo vivido en una frase: “El significado del encuentro ha sido, sobre todo, inspiracional”. Inspiración para una obra que durante dos años y medio ha logrado sacar a miles de niños de la calle y acercarlos a una disciplina deportiva basada en valores. Gracias a un convenio firmado en 2023 con el Club Atlético de Madrid de España, “el proyecto acoge a 15.000 chicos de los peores barrios del Ecuador y busca inspirarlos a la disciplina, a salir de las calles y a prepararse de una manera más completa”, explicó. Y añadió: “La bendición que hoy hemos recibido ha generado un impulso para que los chicos sigan adelante con su vida”.

La bendición pontificia

El director de la Junta de Beneficencia, Juan Xavier Cordovez Ortega, obsequió al Santo Padre, en nombre de la Institución, una réplica de la imagen de La Piedad (Pietà) de Miguel Ángel, que es el Isologo de la Junta, obra esculpida en madera de cedro amargo del oriente ecuatoriano por el artista ibarreño de la sierra norte del Ecuador Milton Guerrero. La imagen fue esculpida sobre unas manos que, de acuerdo a lo que dice el mensaje que fue entregado al Papa León VIX, “representan el amor y la entrega a todos los hermanos ecuatorianos por parte de quienes hacen la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para que nos recuerde y bendiga de manera especial en nuestra misión y continuemos fieles a la confianza absoluta de que ‘ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado por Dios, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad’ como lo señala usted en su Exhortación Apostólica sobre el amor hacia los pobres, Dilexi te”.

El Papa León XIV bendijo, también, un cuadro pintado por el artista guayaquileño Fabricio Valverde, que representa el Proyecto Social Deportivo más grande del país, a cargo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en alianza con el Club Atlético de Madrid y más recientemente con la Fundación Scholas Occurrentes, como una iniciativa nacional, sostenible, de lucha por la paz y la erradicación de la violencia.

“Tenía muchas expectativas, pero se superaron. Primero sentí paz, mucha paz. Después, esperanza. Eso fue lo que nos transmitió hoy el Papa: hay que tener esperanza”, aseguró Cordovez y agradeció al Cardenal Monseñor Luis Gerardo Cabrera por permitir a las delegaciones acompañarlo al encuentro con el Papa.

Promoción de la paz

En octubre de 2025, se realizó la primera Schola Ciudadanía que posibilitó que jóvenes de más 200 Unidades Educativas del Ecuador se formen en una cultura de paz. Y en solo dos meses ya han surgido hallazgos que interpelan directamente a la sociedad. “Reunimos a 300 chicos de colegios distintos y el principal problema que todos identificaron, sin importar la zona o el estrato, fue la falta de padres en el hogar”, reveló Cordovez.

Para el presidente de la Junta, escuchar a los jóvenes ha cambiado la forma de entender la intervención social. “Son ellos los más indicados para ayudarnos a encontrar el camino de solución a los problemas”, afirmó con convicción. De allí nace la apuesta por la llamada “cultura del encuentro”, promovida por Scholas: “Los ayuda a expresarse, a comunicarse, a encontrar la forma de decir lo que viven y también de proponer soluciones. Esa es la gran expectativa”.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, con 138 años de historia, impacta hoy a 2,8 millones de ecuatorianos cada año. Su relación con la Iglesia ha sido constante a lo largo del tiempo, pero este encuentro marca un hito. "Esta bendición nos da una guía y una iluminación tanto a quienes trabajamos en la Junta como a quienes reciben su apoyo", comentó Cordovez, recordando además que Guayaquil es la ciudad con mayor número de creyentes del país.

Antes de despedirse, el mensaje que deja para Ecuador y para América Latina es profundo: “Hay mucha pobreza, muchas necesidades. El mensaje es que primero hay que creer para después lograr. Y la bendición del Papa nos ayuda a ir por ese camino”.

Desde el Vaticano, el Diario Las Américas fue testigo del momento en que una obra social nacida en Guayaquil recibió el espaldarazo espiritual más alto de la Iglesia. Y para miles de niños ecuatorianos, esa bendición no es simbólica, es una oportunidad concreta de cambiar su historia.

