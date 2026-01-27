martes 27  de  enero 2026
El satélite meteorológico europeo de última generación envía sus primeras imágenes

La MTG es una misión de observación de la Tierra desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) con socios europeos para abordar retos científicos y sociales, y proporciona datos "revolucionarios" para la predicción meteorológica y la calidad del aire en Europa

El satélite meteorológico europeo de última generación (el Meteosat Third Generation-Sounder) ha enviado sus primeras imágenes de la Tierra, que demuestran cómo la misión proporcionará datos sobre la temperatura y la humedad para hacer previsiones meteorológicas más precisas en Europa y el norte de África.

El satélite meteorológico europeo de última generación (el Meteosat Third Generation-Sounder) ha enviado sus primeras imágenes de la Tierra, que demuestran cómo la misión proporcionará datos sobre la temperatura y la humedad para hacer previsiones meteorológicas más precisas en Europa y el norte de África.   

MIAMI.- El satélite meteorológico europeo de última generación (el Meteosat Third Generation-Sounder) ha enviado sus primeras imágenes de la Tierra, que demuestran cómo la misión proporcionará datos sobre la temperatura y la humedad para hacer previsiones meteorológicas más precisas en Europa y el norte de África.

Las imágenes del Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) muestran una imagen completa de la Tierra vista desde la órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, y las imágenes fueron captadas el 15 de diciembre de 2025 por uno de los instrumentos a bordo del satélite.

En la imagen de 'temperatura' , la sonda infrarroja utilizó un canal infrarrojo de onda larga, que midió la temperatura de la superficie terrestre, así como la temperatura en la parte superior de las nubes, ha informado la ESA en una nota de prensa, y ha señalado que como era de esperar, la mayoría de las zonas más cálidas de la imagen se encuentran en los continentes de África y Sudamérica.

La imagen de 'humedad' se capturó utilizando el canal de infrarrojos de onda media de la sonda infrarroja, que mide la humedad en la atmósfera terrestre; las zonas de menor humedad atmosférica se observan aproximadamente sobre el desierto del Sáhara y Oriente Medio mientras que una gran zona de atmósfera «seca» también cubre parte del océano Atlántico Sur.

La MTG es una misión de observación de la Tierra desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) con socios europeos para abordar retos científicos y sociales, y proporciona datos "revolucionarios" para la predicción meteorológica y la calidad del aire en Europa.

La posición geoestacionaria del satélite sobre el ecuador significa que mantiene una posición fija con respecto a la Tierra, siguiendo la misma zona de la superficie del planeta a medida que gira, lo que le permite cubrir Europa y parte del norte de África en un ciclo repetitivo de 15 minutos.

El satélite proporciona nuevos datos sobre la temperatura y la humedad en Europa cada 30 minutos, lo que ofrece a los meteorólogos una imagen completa del tiempo en la región y complementa los datos sobre la formación de nubes y los rayos de otros satélites.

