sábado 9  de  mayo 2026
GUERRA

Putin afirma que la guerra en Ucrania está llegando a su fin y arremete contra la OTAN

Mientras Donald Trump afirmó que el fin de la guerra “está cada vez más cerca”, Moscú y Kiev reportaron nuevos ataques durante la tregua temporal de tres días

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.

Foto "collage" del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.

MANDEL NGAN/AFP
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.&nbsp;

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ_ El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin", y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

"Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio", dijo Putin a periodistas.

Lee además
En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 8 de mayo de 2026.
GUERRA

Rusia y Ucrania confirman tregua del 9 al 11 de mayo bajo mediación de EEUU
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
CONFLICTO

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar tregua de tres días

Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso la emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.

"Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella", dijo.

"Posible encuentro"

Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. "Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas", precisó.

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

Violaciones a la tregua

La celebración se vio confortada in extremis por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente este sábado de vulnerarla.

"Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".

Poco más tarde, Putin aseguró que aún no había recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre un eventual intercambio de prisioneros, como había anunciado Trump.

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.

El desfile arrancó a las 10H00 locales (07H00 GMT) y terminó a las 10H45, bajo fuertes medidas de seguridad. El internet móvil estaba cortado en el centro de Moscú y muchas calles de la capital estaban casi vacías.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son un evento clave que le permite a Putin ensalzar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania.

Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev, y los moscovitas no parecen muy esperanzados en que la paz regrese pronto.

El final del conflicto "no será pronto, por mucho que todos queramos la paz", dijo Elena, economista de 36 años que prefiere no dar su apellido, y está sobre todo contrariada por el corte de internet. "Lo necesito y no hay".

El 9 de mayo es "un día como otro cualquiera", abunda Danil, de 26 años, camino al gimnasio. A la pregunta de si esta breve tregua es el preludio a la paz, contesta con un escueto "no".

"Alto al fuego"

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniana y luego rusa -que no se respetaron esta semana-, Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días entre las partes a partir de este sábado.

Trump consideró que el final de la guerra está "cada vez más cerca", mientras que esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estas habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. El viernes, Zelenski dijo que espera la llegada a Ucrania en las próximas semanas de los enviados de Washington.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Lufthansa localiza Óscar del cineasta ruso Pavel Talankin, extraviado durante un vuelo

Irán sigue sin responder última propuesta de EEUU y amenaza con atacar instalaciones estadounidenses

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida tras la firma este viernes en Miami de la nueva ley HB 905, en el Museo de la Brigada 2506.
PRESIÓN POLÍTICA

DeSantis firma en Miami ley que endurece restricciones contra Cuba y otros regímenes señalados por Florida

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla a periodistas en la Casa Blanca.
ANáLISIS

¿Cumpliría el régimen de Irán un acuerdo con EEUU?

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Un gran buque de carga se observa detrás de las embarcaciones de migrantes apiladas en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España, el 6 de mayo de 2026. Un crucero afectado por un brote de hantavirus atracará en un plazo de tres días en Granadilla, en la isla de Tenerife, según anunció hoy el ministro de Sanidad español, a pesar de la oposición del gobierno regional de Canarias. Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que su estado de salud lo impida, declaró el ministro de Sanidad durante una rueda de prensa.
MEDIDAS

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.  
CELEBRIDADES

Aseguran que Justin Baldoni está enfocado en un nuevo comienzo

Te puede interesar

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Por María Inés Lombardi
Edificio del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

Rubio afirma que los ingresos de Gaesa no benefician a los cubanos, se avecinan más sanciones contra el régimen

El portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77) se encuentra entre el gran contingente de buques de guerra, aviones y personal de EEUU que están haciendo cumplir el bloqueo naval contra Irán.
¿Escalada del conflicto?

Irán sigue sin responder última propuesta de EEUU y amenaza con atacar instalaciones estadounidenses

Crucero navegando. Imagen referencial.
VIRUS

Reportan a más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 
MÚSICA

Estos son los artistas que cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026