El Vaticano confirma que el papa León XIV no requiere más tratamiento tras cirugía pulmonar

El Papa León XIV saluda a la gente mientras sale en coche del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026.

El Papa León XIV con un bebé durante un encuentro con las realidades de integración de los migrantes, en la Plaza del Cristo de La Laguna, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España).

Una imagen muestra la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde el papa León XIV ha sido ingresado para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP)

VATICANO.- El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía a la que fue sometido la semana pasada para extirparle un tumor canceroso del pulmón, informaron este miércoles sus médicos, luego de conocer los resultados definitivos de los análisis realizados al tejido extraído durante la intervención.

Los exámenes confirmaron que el pontífice, de 71 años, padecía un adenocarcinoma pulmonar localizado, por lo que una evaluación oncológica posterior determinó que no requiere nuevas medidas terapéuticas.

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“Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, explicaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido por el Vaticano.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, concluyeron.

Cirugía para extirpar el tumor

León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica el martes de la semana pasada, que concluyó “con éxito” y dentro del plazo previsto, según la información médica difundida tras la operación.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Durante la intervención, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

La operación duró 90 minutos. De acuerdo con Margaritora, el examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico que los médicos sospechaban a partir de los estudios preoperatorios.

Los resultados definitivos de las pruebas permitieron establecer posteriormente la naturaleza del tumor y determinar que la enfermedad permanecía localizada, un dato que sustentó la decisión de no indicar tratamiento adicional.

El pontífice retoma sus actividades

Pese a su recuperación en el hospital Gemelli, en Roma, el papa León XIV retomó sus actividades laborales desde el centro médico, según la información proporcionada por el Vaticano.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. En este caso, los médicos señalaron que la enfermedad estaba localizada y que, tras evaluar los resultados de los exámenes, no consideraron necesario complementar la cirugía con otro tratamiento.

León XIV fue elegido papa en mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco, y asumió la conducción de la Iglesia católica. Aficionado al tenis y al ejercicio físico, el pontífice mantiene una agenda de actividades públicas y pastorales desde el inicio de su pontificado.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/ABC