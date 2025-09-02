martes 2  de  septiembre 2025
Guerra en Ucrania

Erdogan descarta que Putin y Zelenski estén "preparados" para un encuentro cara a cara

El mandatario turco informó que conversó con Putin y Zelenski; su conclusión de ambas conversaciones es que en este momento "no se dan las condiciones"

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.

Foto "collage" del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.

MANDEL NGAN/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ANKARA — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, descartó este martes que los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, estén "preparados" para un encuentro cara a cara, tal y como viene pidiendo su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Así lo manifestó el mandatario turco, que abordó con Putin las posibles vías para poner fin a la invasión rusa de Ucrania en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que ha tenido lugar en la ciudad de Tianjín. Posteriormente, Erdogan mantuvo conversaciones telefónicas con Zelenski.

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
Guerra rusa

Rusia asegura que "sigue interesada" en las negociaciones pero continuará bombardeando Ucrania
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania

"No están preparados aún", subrayó Erdogan, a pesar de que hace tan solo dos semanas el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, trasladó a Washington su disposición para "colaborar en los esfuerzos para lograr la paz".

Ahora, en una serie de declaraciones a la prensa realizadas a bordo del avión presidencial en su viaje de vuelta a Turquía desde China, Erdogan recalcó que las recientes conversaciones entre las autoridades rusas y ucranianas "mantienen la senda abierta" para lograr un acuerdo.

"No hay condiciones"

"Estamos a favor de que el nivel de las negociaciones vaya aumentando gradualmente y que se mantenga la esperanza de lograr la paz y que las acciones se traduzcan en buenos resultados. Cualquier iniciativa debe ser gestionada al más alto nivel, pero de momento no se dan las condiciones", enfatizó, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT Haber.

En este sentido, explicó que durante su último encuentro con Putin habló de la cooperación en materia de energía y de "qué es necesario para poner fin a la guerra". "Turquía siempre ha apostado por poner fin a la guerra mediante las negociaciones. Las que tuvieron lugar en Estambul fueron prueba de ello", sostuvo.

"Hemos analizado los resultados de la experiencia de Putin tras su cumbre reciente en Alaska y sus reflexiones sobre estos encuentros. Su reunión con Trump fue muy importante", manifestó, al tiempo que explicó que las conversaciones con ambos líderes han permitido a Ankara "entender las diferentes posturas".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

