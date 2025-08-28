Rusia asegura que "sigue interesada" en las negociaciones pero continuará bombardeando Ucrania

MOSCÚ.- El Kremlin afirmó el jueves que Rusia "sigue interesada" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero que continuará atacando el país mientras no se alcancen sus "objetivos", luego de los bombardeos nocturnos que dejaron al menos 14 muertos en Kiev.
"Las fuerzas armadas rusas cumplen su misión. Continúan atacando objetivos militares y paramilitares", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Al mismo tiempo, Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos", agregó.
FUENTE: Con información de AFP