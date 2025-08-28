Rusia asegura que "sigue interesada" en las negociaciones pero continuará bombardeando Ucrania

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

MOSCÚ.- El Kremlin afirmó el jueves que Rusia "sigue interesada" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero que continuará atacando el país mientras no se alcancen sus "objetivos", luego de los bombardeos nocturnos que dejaron al menos 14 muertos en Kiev.