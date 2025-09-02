Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

CARACAS — El gobernante venezolano Nicolás Maduro acusó nuevamente este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y de manera particular al secretario de Estado, Marco Rubio , de querer el “petróleo venezolano gratis”.

La declaración surge como primera reacción del régimen tras el anuncio de Washington sobre un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación proveniente de Venezuela .

"Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos; les pertenece a ustedes ese petróleo. (...) Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela", indicó.

Asimismo, expresó que "el imperialismo nos ataca (...) porque inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump (...) Le digo a la familia Trump que quieren manchar el apellido Trump de sangre", dijo Maduro.

Estas acusaciones de Maduro sin fundamento contra el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, reflejan la estrategia del régimen, desviar la atención culpando a Estados Unidos de la crisis política en Venezuela generada por el chavismo.

"Once terroristas"

Horas antes, Donald Trump autorizó un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela que llevaba un cargamento de drogas, matando a los once "terroristas" que estaban a bordo.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", explicó el mandatario en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "grandes cantidades" de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

Posteriormente, Trump detalló que "el ataque ha resultado en la muerte de once terroristas en acción" y que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido".

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate", informó la Casa Blanca en la red social X.

"Ataque letal"

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos realizó un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas salida de Venezuela y operada por una organización designada como narcoterrorista, sancionada por Washington.

"Como acaba de anunciar el presidente Trump hace unos momentos, el ejército estadounidense llevó a cabo hoy un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y era operado por una organización narcoterrorista designada", informó el secretario de Estado de EEUU.

Rubio prometió que Estados Unidos seguirá utilizando "todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga.

"El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Trump no ha amenazado con invadir Venezuela.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA