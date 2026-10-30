España identifica a las víctimas del choque de trenes ante la angustia de sus familias

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).

URDA.- España intensifica este viernes las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos.

La tragedia, ocurrida a pocas semanas de las elecciones generales, es el segundo accidente ferroviario de gravedad este año en el país y ahondó las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española, antes motivo de orgullo.

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En la ciudad de Toledo, en cuya morgue se están realizando las identificaciones, decenas de familiares de los pasajeros aguardan noticias con la ansiedad a flor de piel dos días después de la tragedia.

Javier Barrio busca a su esposa, que iba en uno de los trenes accidentados. Era el último viaje de trabajo antes de su jubilación.

"Estamos haciendo lo que podemos, llorando, tengo a mis dos hijos por aquí que me están apoyando mucho, pero pasamos ratos muy malos", aseveró el hombre.

"No tengo confirmado el fallecimiento", pero "las posibilidades" de hallarla con vida son "remotísimas", admitió.

Después de reunirse con los servicios de emergencia en el cercano municipio de Urda, donde ocurrió el accidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su "compromiso" para avanzar en la identificación.

"Estamos trabajando de manera incansable todos los poderes del Estado" para dar "la mayor información cuanto antes de manera fehaciente a los familiares de las víctimas", señaló.

La mañana del miércoles, un tren de la empresa estatal Renfe que había partido de Madrid rumbo a Sevilla embistió a gran velocidad por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía, unos 150 kilómetros al sur de la capital.

Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Diego Radamés / Europa Press

No se descartan más fallecidos

Emiliano García-Page, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde ocurrieron los hechos, informó que "hay 70 denuncias de desaparición".

Esas denuncias podrían coincidir con los fallecidos, ya que en su mayoría todavía no han sido identificados. Para facilitar las labores, los familiares han aportado ADN.

"No descartamos que pueda haber más fallecidos", advirtió García-Page.

Aparte de haber recuperado "cuerpos completos", los rescatistas han recopilado "hasta 31 bolsas con restos parciales y eso, como comprenderán, es de una enorme complejidad a la hora de la identificación", explicó.

El organismo judicial a cargo de esta labor informó el jueves a última hora que se habían realizado "48 autopsias" y "se han notificado 5 identificaciones a familiares de las víctimas".

También quedan 39 heridos hospitalizados, pero todos presentan "una evolución razonablemente positiva", agregó el presidente regional.

Ayudados por tres enormes grúas blancas y perros, este viernes continuaba la búsqueda de víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones.

Pero "va quedando menos por descubrir", indicó en la televisión pública TVE Esther Padilla, portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha.

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, leer más tres helicópteros sanitarios y dos UVI. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Colisión a unos 200 km/h

En paralelo continúa la investigación de las razones del accidente, en medio de la estupefacción de un país donde el tren es un medio de transporte muy utilizado.

En enero, otro accidente entre dos trenes de alta velocidad provocó el fallecimiento de 46 personas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha descrito el nuevo suceso como "verdaderamente inverosímil", dijo que los hechos comenzaron con una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse.

Pero, según los primeros indicios, poco después se dio una orden "errónea" desde el centro de control en Madrid para que el tren de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal.

Ese tren habría impactado contra el otro detenido "a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h", según indicó una primera nota informativa de la autoridad independiente que investiga estos accidentes.

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país", admitió este viernes Pedro Sánchez, ante las crecientes críticas de la oposición de derecha que pide "responsabilidades políticas".

Sacudido por varias crisis, el dirigente socialista busca la reelección en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, aunque las encuestas le son desfavorables.

"La labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, sino conocer cuáles son las causas" y "ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud (...) no vuelva a suceder", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS