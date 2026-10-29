María Corina Machado ofrece su primera Rueda de Prensa tras su llegada a Venezuela

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026.

CARACAS.- Tras su llegada a Venezuela el pasado 25 de octubre, la premio Nobel y y líder democrática de Venezuela, María Corina, ofrecerá sus primeras declaraciones a la prensa.

La información fue suministrada por el partido político Vente Venezuela, que convocó a los medios con carácter de urgencia ante lo que sería el primer encuentro con los medios.

Al volver, la dirigente inició un recorrido por el interior del país visitando la Basílica de la Divina Pastora en Barquisimeto antes de trasladarse hacia la capital.

Previo a esta comparecencia, también visitó las zonas afectadas por los sismos en el estado Vargas como parte de una agenda orientada a consolidar un acuerdo nacional. Se prevé que durante su discurso de hoy fije posición sobre el panorama político actual bajo la gestión de Delcy Rodríguez y presente los próximos pasos logísticos en la exigencia de un cronograma electoral.