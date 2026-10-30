Elenco de Star Trek y el mundo del cine homenajean legado de Patrick Stewart

Entre sus roles más memorables destacan el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los actores Ian McKellen, Hugh Jackman y Seth MacFarlane, así como la familia de Star Trek y multitud de seguidores lloran la pérdida de Patrick Stewart, el legendario Capitán Jean-Luc Picard de la mítica serie y el Profesor X en X-Men, que ha fallecido a los 86 años tras una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia.

Ian McKellen, que tenía una larga amistad con Stewart desde hacía medio siglo, ha publicado un extenso tributo al actor en la red X: "Era una persona que no ocultaba sus sentimientos, lo que lo convertía en alguien en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar".

Ambos actores se conocieron trabajando en Londres en la Royal Shakespeare Company hace media década e hicieron gala de su amistad a lo largo de los años en entrevistas y alfombras rojas, con abrazos, besos y bromas, que los medios calificaron como todo 'bromance'.

Actores como Hugh Jackman, Minnie Driver, Lea Thompson y otros actores de la familia Star Trek han compartido en Instagram y otras redes sociales su pésame por la pérdida del actor.

Hugh Jackman lamentó en Instagram: "Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, a un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida".

Minnie Driver compartió en Instagram una foto abrazada a Stewart: "Tú, que siempre tenías el mejor consejo, la anécdota más divertida y la paciencia necesaria para escuchar (...) permanecerás en mi corazón para siempre".

El actor y comediante Seth MacFarlane, también en Instagram: "Era ese tipo de actor excepcional capaz de tomar cualquier fragmento de diálogo y elevarlo: lograba que un buen guionista pareciera excelente, y que un guionista excelente pareciera un maestro. Además, era una persona de una humildad absoluta"

La actriz Lea Thomson dijo en Instagram: "Este actor increíble tuvo la amabilidad de apostar por mí como director. Trabajas, inteligentemente y, en suma, puedes concentrarte en la escena en él", mientras que el cómico Ricky Gervais ha compartido en X una escena que hicieron juntos y que tuvieron que repetir porque él no paraba de reirse: "¡Menudo actor! Todavía no puedo creer que aceptara hacer esta escena. Y ni siquiera le importó que arruinara cada una de las tomas".

Adiós capitán Picard

Patrick Stewart interpretó por primera vez al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation en 1987, pero luego dio vida al personaje en otras cuatro películas de la franquicia entre 1994 y 2002, y luego retomaría el papel en la serie en 2020, a lo largo de tres temporadas. Compañeros de todas estas etapas se han despedido del actor.

El actor William Shatner, que también fue capitán del USS Enterprise, recordó en Instagram a Stewart como "un amigo, un colega y un actor magnífico" que "aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo".

El actor Wil Wheaton, que interpretó al joven Wesley Crusher, publicó en la misma red una fotografía antigua de ambos con el mensaje: 'Buen viaje, capitán', y Jonathan Frakes, que dió vida al comandante Will Riker, compartió una declaración en la que decía: 'No hay nadie en este planeta con quien haya actuado o a quien haya dirigido más veces que a mi gran amigo, el ya fallecido Patrick Stewart. Estará conmigo para siempre. Que descanse en paz'.

George Takei (Hikari Sulu), protagonista de la serie original de Star Trek señaló en Bluesky: 'Los seguidores de todo el mundo lamentan la partida de una leyenda auténtica e irreemplazable. En su papel del capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó a la nave estelar Enterprise a lugares a los que nunca antes había llegado. (...)Tenemos el corazón verdaderamente apesadumbrado. Descansa en los cielos, capitán".

El cineasta y guionista Alex Kurtzman, que firma varias series del universo Star Trek, entre ellas 'Star Trek: Picard' señaló en Instagram: "Es difícil expresar lo agradecido que me siento por haber compartido este momento con él. Agradecido, de una forma que solo ocurre una vez en toda una trayectoria profesional", mientras que Akiva Goldsman, showrunner de la misma serie, asegura que Patrick fue "un auténtico titán de la profesión", y "un alquimista excepcional, capaz de convertir, literalmente, la palabra escrita en carne y hueso".

"Patrick era bondadoso, fuerte, de una inteligencia feroz, colaborador, vulnerable y sabio. Su interpretación del capitán Jean-Luc Picard amplió de forma inmensurable el universo de Star Trek. Le echaré mucho de menos", añadió.

Los perfiles de Marvel Studios, Warner Bros, la Academia del Cine de Estados Unidos, Sesame Street (Barrio Sésamo) y otros nombres del cine y la televisión han recordado la figura del actor.

FUENTE: Con información de EFE