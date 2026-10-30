Nueva jueza para la causa Maduro y Flores ordena continuar proceso judicial sin cambios

Jueza Analisa Torres, quien recibió el expediente de Maduro y Flores por narcoterrorismo, el 28 de octubre de 2026

NUEVA YORK. - La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que la causa penal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcoterrorismo continue con las fechas, audiencias y plazos fijados por el anterior magistrado Alvin Hellerstein, quien falleció el 28 de octubre.

Es la primera orden de Torres sobre el proceso judicial seguido a los encausados venezolanos por conspiración en el narcoterrorismo, lo que significa que no habrá cambios al menos hasta el momento, como penalistas lo habían anticipado.

EEUU Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

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La jueza dictó su resolución, tras recibir el expediente reasignado por distribución, y revisarlo, informó el abogado Nizar El Fakih.

“Se ordena que todas las directrices, plazos y comparecencias programadas, incluida la fecha del juicio, establecidos por el juez Hellerstein, permanezcan plenamente vigentes y surtan todos sus efectos”, decidió Torres citada por el penalista en su cuenta de X.

Proceso Maduro Flores sin cambio

Además, ordenó que los fiscales del caso y los abogados de Maduro y Flores “cumplan estrictamente con el calendario procesal vigente, salvo que sea modificado mediante orden de la Corte”.

La magistrada con esta primera orden busca “garantizar una administración de justicia ordenada y eficiente, y evitar cualquier perjuicio, alteración o incertidumbre”, según dejó constancia en su primera resolución, firmada el 29 de octubre de 2026, en la cual también expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento de Hellerstein.

Semanas antes, este juez programó para el 17 de diciembre próximo una audiencia para revisar una moción de la defensa de Maduro sobre su supuesta inmunidad con el argumento de ser jefe de Estado de Venezuela, lo que ha sido rechazado por el Departamento de Estado en su competencia

El 14 de junio de 2027 sería la audiencia de juicio, según la resolución de Hellerstein, quien falleció a los 92 años de edad por causas naturales y quien tuvo a su cargo el proceso penal contra Maduro y Flores desde la acusación original presentada por la Fiscalía en 2021.

Al 29 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores:



La jueza Analisa Torres emitió hoy su primera orden en este caso: mantener vigentes todas las órdenes dictadas por el fallecido juez Alvin Hellerstein, incluida la fecha del juicio, así como todas las audiencias y los lapsos… — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) October 30, 2026

FUENTE: Con información de Nizar El Fakih, EFE