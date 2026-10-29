jueves 29  de  octubre 2026
FLORIDA

EEUU refuerza seguridad de Trump, blinda con sistemas de defensa aérea su residencia en Mar-a-Lago

El Ejército no aclaró si la medida responde a una amenaza específica contra el mandatario, quien se traslada a su residencia en Florida algunos fines de semana

Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.

Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.

AFP
Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.

Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.

AFP
La limusina presidencial, conocida como «La Bestia» y que transporta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el Trump International Golf Club en West Palm Beach rumbo a Mar-a-Lago, en Florida, el 18 de octubre de 2026.

La limusina presidencial, conocida como «La Bestia» y que transporta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el Trump International Golf Club en West Palm Beach rumbo a Mar-a-Lago, en Florida, el 18 de octubre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

PALM BEACH — Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desplegado sistemas terrestres de defensa aérea en el club Mar-a-Lago, en el condado de Palm Beach, Florida, donde se encuentra la residencia del presidente, Donald Trump, y en sus inmediaciones, según imágenes difundidas por medios locales.

Los sistemas de misiles se encuentran a bordo de varias barcazas cerca de Mar-a-Lago, así como en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que el pasado julio fue renombrado como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, informó el canal WPTV.

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Este despliegue fue realizado por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) y el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) "a petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos", explicó el portavoz de ambas instituciones al citado medio.

Sin embargo, el portavoz no aclaró si la medida responde a una amenaza específica contra el mandatario, quien se traslada a su residencia en Florida algunos fines de semana.

Reforzar la seguridad del presidente

Mar-a-Lago permanece bajo un estricto dispositivo de seguridad desde el frustrado intento de asesinato contra Trump ocurrido en septiembre de 2024 en su club de golf de Palm Beach, tras el cual las autoridades federales reforzaron las medidas de protección del presidente.

Según WPTV, desde enero de 2025, cuando Trump tomó posesión, los pilotos de combate han interceptado más de 60 aeronaves que violaban las restricciones temporales de vuelo alrededor de Palm Beach.

Trump se encuentra actualmente en Carolina del Sur para protagonizar otro mitin electoral, a menos de una semana de las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo que limitaría el poder del presidente, según encuestas y los adversarios de Trump.

Trump tiene programado otro acto electoral este viernes en Daytona Beach, en Florida, a unos 300 kilómetros de Palm Beach.

FUENTE: Con información de EFE

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