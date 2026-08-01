sábado 1  de  agosto 2026
MEDIDAS

España inicia construcción de valla entre Ceuta y Marruecos tras estampida migratoria

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad,

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad,

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Gobierno español informó este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que definió como "con normalidad".

La instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, se inició desde tempranas horas de la mañana, de acuerdo con informes provenientes de la Moncloa.

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El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.

El Gobierno apunta que la noche en Ceuta transcurrió "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos continúan "sin incidentes destacables", según el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de Europa Press

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